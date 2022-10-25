Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков прокомментировал требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Колосков прокомментировал требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

25 октября 2022, 14:50

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на намерение УАФ добиваться исключения России из состава УЕФА и ФИФА.

«Президент УАФ пока лишь объявил о намерениях обратиться в ФИФА и УЕФА в случае, если федерации клубов Крыма и еще четырех новых субъектов РФ будут интегрированы в российский футбол.

Пока ничего не произошло. Есть только вчерашнее сообщение о том, что у правительства есть договоренность, что клубы Севастополя и Крыма были интегрированы в наш футбол.

Что из этого следует? Исходя из Конституции России, РФС обязан это сделать. Пока речь идет только о Крыме, поскольку в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.

Крым является равноправным субъектом РФ, а значит он имеет право участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся федеральными органами власти. Соответственно крымские клубы могут быть предоставлены в качестве членов РФС.

Во-вторых, у нас есть законодательство, в котором указано, что российское право выше международного. То есть в данном случае РФС обязан подчиняться законам РФ. Это я перечислил светлые стороны вопроса.

Однако есть и теоретическая опасность в случае, если Украина потребует рассмотреть исключение членства РФС, то будет открыто досье и проведено расследование о том, насколько решение РФС вступает в противоречие с уставами ФИФА и УЕФА.

Ситуация непростая, однако у нас есть железный аргумент – наша конституция и законодательство. Противоречия будут, и их надо нам преодолевать. А именно переговорными процессами с ФИФА о том, что РФС поступает в соответствии с государственными законами.

Юридических оснований для исключения, с нашей точки зрения, нет. Однако ФИФА будет внимательно рассматривать свой устав, который гласит, что на данный момент клубы Крыма и Севастополя находятся по юрисдикцией УАФ.

Если данный вопрос в итоге встанет и на главреде ФИФА, то за исключение РФС должны проголосовать две трети от всех членов организации, что маловероятно.

В крайнем случае, есть международные судебные инстанции, которые могут рассмотреть этот вопрос», – сказал Колосков.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Главные новости
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
5
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
2
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
12
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
Все новости
Все новости
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
3
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
3
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
2
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
12
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
23
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+