Колосков прокомментировал требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на намерение УАФ добиваться исключения России из состава УЕФА и ФИФА.

«Президент УАФ пока лишь объявил о намерениях обратиться в ФИФА и УЕФА в случае, если федерации клубов Крыма и еще четырех новых субъектов РФ будут интегрированы в российский футбол.

Пока ничего не произошло. Есть только вчерашнее сообщение о том, что у правительства есть договоренность, что клубы Севастополя и Крыма были интегрированы в наш футбол.

Что из этого следует? Исходя из Конституции России, РФС обязан это сделать. Пока речь идет только о Крыме, поскольку в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.

Крым является равноправным субъектом РФ, а значит он имеет право участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся федеральными органами власти. Соответственно крымские клубы могут быть предоставлены в качестве членов РФС.

Во-вторых, у нас есть законодательство, в котором указано, что российское право выше международного. То есть в данном случае РФС обязан подчиняться законам РФ. Это я перечислил светлые стороны вопроса.

Однако есть и теоретическая опасность в случае, если Украина потребует рассмотреть исключение членства РФС, то будет открыто досье и проведено расследование о том, насколько решение РФС вступает в противоречие с уставами ФИФА и УЕФА.

Ситуация непростая, однако у нас есть железный аргумент – наша конституция и законодательство. Противоречия будут, и их надо нам преодолевать. А именно переговорными процессами с ФИФА о том, что РФС поступает в соответствии с государственными законами.

Юридических оснований для исключения, с нашей точки зрения, нет. Однако ФИФА будет внимательно рассматривать свой устав, который гласит, что на данный момент клубы Крыма и Севастополя находятся по юрисдикцией УАФ.

Если данный вопрос в итоге встанет и на главреде ФИФА, то за исключение РФС должны проголосовать две трети от всех членов организации, что маловероятно.

В крайнем случае, есть международные судебные инстанции, которые могут рассмотреть этот вопрос», – сказал Колосков.