Украина требует исключения России из УЕФА и ФИФА из-за интеграции новых территорий в РФС

Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что организация будет добиваться исключения РФС из УЕФА и ФИФА после достижения договоренности об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.
«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС.
Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», – написал Павелко
- Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 крымских клуба.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
Что известно об интеграции новых территорий в чемпионаты России: клубы Крыма смогут играть в ФНЛ с сезона-2023/24
Источник: «Р-Спорт»