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    Украина требует исключения России из УЕФА и ФИФА из-за интеграции новых территорий в РФС

    Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что организация будет добиваться исключения РФС из УЕФА и ФИФА после достижения договоренности об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

    «УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС.

    Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», – написал Павелко

    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 крымских клуба.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

    Что известно об интеграции новых территорий в чемпионаты России: клубы Крыма смогут играть в ФНЛ с сезона-2023/24

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    Источник: «Р-Спорт»

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