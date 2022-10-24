Что известно об интеграции новых территорий в чемпионаты России: клубы Крыма смогут играть в ФНЛ с сезона-2023/24

Главная сенсация дня, связанная с российским футболом – правительство РФ и РФС официально договорились об интеграции новых территорий в российские чемпионаты. Это произойдет с сезона-2023/24.

Что об этом говорят официальные лица

Полностью. Она была в докладе вице-премьера Дмитрия Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину. Вот слова Чернышенко: «С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале написал: «Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023-2024 годов.

Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях.

Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью. Кроме этого сейчас в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма».

Замминистра спорта Крыма Шериф Османов сказал, что на территории Республики готова инфраструктура и есть восемь профессиональных клубов.

А что говорит об этом УЕФА и ФИФА

На момент публикации материала комментариев организаций по словам Дмитрия Чернышенко нет. Но в конце сентября была создана рабочая группа по интеграции команд из Крыма и Севастополя в чемпионаты России. И на это была реакция со стороны УЕФА:

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления».

Фото: официальный сайт «Севастополя», Maksim Konstantinov/Global Look Press