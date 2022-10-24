Губернатор Севастополя: «Команды Крыма смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.
«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.
Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях.
Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет!» – написал Развожаев в телеграме.
- ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
- Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
Источник: телеграм-канал Михаила Развожаева