Губернатор Севастополя: «Команды Крыма смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.

Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях.

Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет!» – написал Развожаев в телеграме.