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    Губернатор Севастополя: «Команды Крыма смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24»

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

    «Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.

    Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях.

    Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет!» – написал Развожаев в телеграме.

    • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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    Источник: телеграм-канал Михаила Развожаева

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