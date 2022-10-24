Главный скаут «Венеции»: «Нам нравится Дзюба. Постараемся выяснить, можно ли его подписать»

Главный скаут «Венеция» Александер Мента заявил, что клубу нравятся нападающий «Демирспора» Артем Дзюба и форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Конкретного интереса к Чалову со стороны «Венеции» не было. Но Дзюба и Федор действительно нам нравятся. Хотим ли мы их подписать? Постараемся выяснить, возможно ли это», — сказал Мент.