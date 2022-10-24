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    Карпукас назвал футболиста, на которого хотел бы быть похожим

    Полузащитник «Локомотива» Артeм Карпукас навал футболиста, которым восхищается.

    — На кого из игроков на твоей позиции ты ориентируешься, чья манера игры привлекает? Кого бы отметил?

    — По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса. Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи.

    — А что именно тебе нравится в Серхио?

    — Это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал все возможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдаeт передачи. Я им просто восхищаюсь.

    Он показывает, что в футбол на таком уровне можно играть и без физического оснащения.

    • 20-летний игрок стоит 800 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Карпукаса 12 матчей и 1 гол.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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