Карпукас назвал футболиста, на которого хотел бы быть похожим

Полузащитник «Локомотива» Артeм Карпукас навал футболиста, которым восхищается.

— На кого из игроков на твоей позиции ты ориентируешься, чья манера игры привлекает? Кого бы отметил?

— По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса. Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи.

— А что именно тебе нравится в Серхио?

— Это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал все возможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдаeт передачи. Я им просто восхищаюсь.

Он показывает, что в футбол на таком уровне можно играть и без физического оснащения.