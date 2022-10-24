Игнатьев: «Рано оглашать приговор, что наш Дзюба закончился»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

«Как это ни прискорбно, но футбольная жизнь имеет основания заканчиваться. Это не профессия бухгалтера или даже журналиста. Есть рамки, когда функционально и по другим параметрам игрок подводит черту под своей карьерой.

Я далeк от того, чтобы говорить о том, что Дзюба в таком возрасте, когда надо заканчивать, потому что это может решать только он. Но ситуация такая, что он не играет. Думаю, ближайшее время расставит все точки на i. Пока рано оглашать приговор, что наш Дзюба закончился.

Он не играет в не самой именитой команде? А Дзюба должен был играть в «Манчестер Сити» или «Милане»? Думать так — это большой самообман и заблуждение», — сказал Игнатьев.