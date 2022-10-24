Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Колосков: «Дзюба сгорел, он уже мертвый футболист. Забудьте про него»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении форварда «Демирспора» Артeма Дзюбы в Россию.

    «А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен?

    Да, «Рубин» его приглашал. И что? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист.

    Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Все, он уже сгорел. Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», – сказал Колосков.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

    Новости по теме
    Губерниев: «Хотим видеть возбужденного Дзюбу! Пускай у него будет здоровая футбольная эрекция» 3
    Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспора» 18
    Петржела допустил, что Дзюба не хочет жить в России 1
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15959

      Fusballer 15 минут назад

      Дзюба ещё не сказал последнего слова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Назарян 20 минут назад

      22 !!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11