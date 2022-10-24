Колосков: «Дзюба сгорел, он уже мертвый футболист. Забудьте про него»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении форварда «Демирспора» Артeма Дзюбы в Россию.

«А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен?

Да, «Рубин» его приглашал. И что? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист.

Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Все, он уже сгорел. Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», – сказал Колосков.