Рианчо: «Нынешний Глушаков – не уровень «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы возвращения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в столичный клуб.
«Не удивлен, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера.
Может ли после такого матча Глушаков вернуться в «Спартак»? Не мое дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков – это не уровень красно-белых», – сказал Рианчо.
- Игрок в Химках с 2020 года.
- 35-летний Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (2013-2019 годы).
- Глушаков был капитаном «Спартака», брал с ним РПЛ.
Источник: Sport24