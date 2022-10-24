Рианчо: «Нынешний Глушаков – не уровень «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы возвращения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в столичный клуб.

«Не удивлен, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера.

Может ли после такого матча Глушаков вернуться в «Спартак»? Не мое дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков – это не уровень красно-белых», – сказал Рианчо.