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    Рианчо: «Нынешний Глушаков – не уровень «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы возвращения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в столичный клуб.

    «Не удивлен, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера.

    Может ли после такого матча Глушаков вернуться в «Спартак»? Не мое дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков – это не уровень красно-белых», – сказал Рианчо.

    • Игрок в Химках с 2020 года.
    • 35-летний Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (2013-2019 годы).
    • Глушаков был капитаном «Спартака», брал с ним РПЛ.

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    Источник: Sport24

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