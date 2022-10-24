ЦСКА грозит крупный штраф за то, что Гайич играл в футболке Гайча

Стало известно, как могут наказать ЦСКА за путаницу с футболками Милана Гайича и Адольфо Гайча.

Серб вышел на 2-й тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в майке своего одноклубника.

Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

ЦСКА нарушил регламент РПЛ, поскольку не допускается использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Также запрещена смена номера игроком в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Теперь клубу грозит штраф от 20 до 150 тысяч рублей.

Гайич в матче с «Оренбургом» вышел в майке Гайча. ЦСКА уже шутил о сходстве фамилий – мемом про человека-паука