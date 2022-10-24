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    ЦСКА грозит крупный штраф за то, что Гайич играл в футболке Гайча

    Стало известно, как могут наказать ЦСКА за путаницу с футболками Милана Гайича и Адольфо Гайча.

    • Серб вышел на 2-й тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в майке своего одноклубника.
    • Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

    ЦСКА нарушил регламент РПЛ, поскольку не допускается использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

    Также запрещена смена номера игроком в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

    Теперь клубу грозит штраф от 20 до 150 тысяч рублей.

    Гайич в матче с «Оренбургом» вышел в майке Гайча. ЦСКА уже шутил о сходстве фамилий – мемом про человека-паука

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +347

      saf05 13 минут назад

      Это не чемпионат, а клоунада чиновников

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      Рейтинг: +50700

      MaxRnD 16 минут назад

      Туда бы ещё Галича найти и пристроить

      0
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      Рейтинг: +98582

      zigbert 42 минуты назад

      Может это была шутка товарищей по команде? И куда смотрели люди из тренерского штаба ЦСКА? Даже Безбородов обнаружил ошибку лишь во втором тайме.

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      Рейтинг: +26302

      JTherry 1 час назад

      про "крупный штраф до 150 тысяч рублей" для футбольного клуба - даже не смешно, и даже "ржать не могу", так себе - саркастическая улыбка...) сам факт ошибки в фамилиях игроков и использования чужой футболки с другим размером, вот что вызывает нервный смех...))))

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      Рейтинг: +537

      semm 1 час назад

      А вот у меня эта история с майкой, кроме недоумения и смеха не вызывает - штрафы нужны Соболеву и Комаличенко за нырки, а здесь просто мальчишка в "запаре" попутал

      0
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      Рейтинг: +3212

      acor94 1 час назад

      Крупный штраф это 150 тысяч долларов. А рублей то, тьфу...

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