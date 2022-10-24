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  • ЦСКА грозит крупный штраф за то, что Гайич играл в футболке Гайча

ЦСКА грозит крупный штраф за то, что Гайич играл в футболке Гайча

24 октября 2022, 09:17
14

Стало известно, как могут наказать ЦСКА за путаницу с футболками Милана Гайича и Адольфо Гайча.

  • Серб вышел на 2-й тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в майке своего одноклубника.
  • Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

ЦСКА нарушил регламент РПЛ, поскольку не допускается использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Также запрещена смена номера игроком в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Теперь клубу грозит штраф от 20 до 150 тысяч рублей.

Гайич в матче с «Оренбургом» вышел в майке Гайча. ЦСКА уже шутил о сходстве фамилий – мемом про человека-паука

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайич Милан Гайч Адольфо
Комментарии (14)
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acor94
1666592335
Крупный штраф это 150 тысяч долларов. А рублей то, тьфу...
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semm
1666593307
А вот у меня эта история с майкой, кроме недоумения и смеха не вызывает - штрафы нужны Соболеву и Комаличенко за нырки, а здесь просто мальчишка в "запаре" попутал
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JTherry
1666593877
про "крупный штраф до 150 тысяч рублей" для футбольного клуба - даже не смешно, и даже "ржать не могу", так себе - саркастическая улыбка...) сам факт ошибки в фамилиях игроков и использования чужой футболки с другим размером, вот что вызывает нервный смех...))))
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zigbert
1666595945
Может это была шутка товарищей по команде? И куда смотрели люди из тренерского штаба ЦСКА? Даже Безбородов обнаружил ошибку лишь во втором тайме.
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MaxRnD
1666597492
Туда бы ещё Галича найти и пристроить
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saf05
1666597728
Это не чемпионат, а клоунада чиновников
Ответить
alp
1666598828
так то бред конечно. на игру футболка не влияет.. но, если есть такие правила, то их надо соблюсти сейчас и отменить на будущее
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Fusballer
1666600460
Ну ладно перепутать схожие фамилии, но номера-то как можно перепутать?)) Которые во всю спину на футболке)))
Ответить
E5
1666604649
лига приколов в деле
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Enter2006
1666608391
Хороший троллинг от ЦСКА )) 10 минут никто не пропалил )) от 20 тыс руб... крууупный штрафф для ЦСКА! ))
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