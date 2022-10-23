Гайич в матче с «Оренбургом» вышел в майке Гайча. ЦСКА уже шутил о сходстве фамилий – мемом про человека-паука

В 14-м туре ЦСКА приехал в гости к «Оренбургу». На момент написания материала в матче все сложно – боевая ничья 2:2 к 74-й минуте.

Одно из самых комичных событий встречи – появление Милана Гайича в майке Адольфо Гайча после перерыва. Официальный канал РПЛ в телеграме задукоментировал это событие:

В итоге Гайч позже надел правильную майку. Ему самому, кстати, известно о шутках про сходства фамилии:

«Я никогда не слышал фамилию Гайч – ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть мое имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч. Я очень удивился, подумал: «Какой еще Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они все-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но все окей, я не против, ха-ха».

Про шутки о фамилиях Милан Гайич рассказывал: «Это определенное отношение – все здорово. За счет этого у нас в раздевалке очень хорошая и дружеская атмосфера. Все время пытаемся обыгрывать эту тему. Каким образом? У нас был мем с «Человеком-пауком», что мы стояли вдвоем и друг на друга смотрели. Вот таким образом мы эту тему обыгрывали. Это дает нам определенных эмоций в раздевалке».

А вот тот самый мем про человека-паука:

Текст: Илья Егоров