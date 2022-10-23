Первая лига. «СКА-Хабаровск» Шаронова забил шесть голов «Велесу»

«СКА-Хабаровск» в 15-м туре Первой лиги разгромил «Велес». Команда Романа Шаронова забила шесть голов. Дубль у Ильи Петрова.

С 49-й минуты москвичи были в меньшинстве после удаления Марата Бокоева.

Хабаровчане занимают восьмое место. «Велес» идет в зоне вылета.

Россия. Первая лига. 15-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Велес (Москва) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мусалов, 22; 2:0 – Петров, 32 (с пенальти); 3:0 – Петров, 50 (с пенальти); 4:0 – Алиев, 58; 5:0 – Жамалетдинов, 78; 6:0 – Шарль, 82.

Удаления: нет – Бокоев, 49.

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