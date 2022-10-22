АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брайтон». У Холанда дубль, у вратаря Эдерсона ассист

«Манчестер Сити» в 13-м туре чемпионата Англии победил «Брайтон». Дубль оформил лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанд. В первом голе ассист ему сделал вратарь Эдерсон.

У «Брайтона» забил Лeoнapдo Троссард, которым интересуются «Арсенал» и «Челси».

«Манчестер Сити» идет в таблице вторым, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко. «Брайтон» занимает восьмое место.

«Брайтон» в этом веке ни разу не побеждал на поле «Манчестер Сити».

Англия. АПЛ. 13-й тур

Манчестер Сити – Брайтон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 22; 2:0 – Холанд, 43 (с пенальти); 2:1 – Троссард, 53; 3:1 – Де Брюйне, 75.

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