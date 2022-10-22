«Он уже свое отыграл». Канчельскис – о Роналду

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отстранение Криштиану Роналду.

«Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл.

В любом случае надо оставаться на поле, потому что команда как семья – надо уважать и любить своих партнеров.

Когда Роналду покупали, это была сделка только с целью заработать деньги, что в принципе и сделали. То, что он не помог «Манчестер Юнайтед», это уже другая история.

Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание.

Все-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции.

Думаю, что это сильный удар по его имиджу», – сказал Канчельскис.