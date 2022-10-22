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    «Он уже свое отыграл». Канчельскис – о Роналду

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отстранение Криштиану Роналду.

    «Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл.

    В любом случае надо оставаться на поле, потому что команда как семья – надо уважать и любить своих партнеров.

    Когда Роналду покупали, это была сделка только с целью заработать деньги, что в принципе и сделали. То, что он не помог «Манчестер Юнайтед», это уже другая история.

    Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание.

    Все-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции.

    Думаю, что это сильный удар по его имиджу», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9505

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Не говори ГОП , Канчельскис !
      Сейчас будет Чемпионат Мира !
      Посмотрим , чем ответит Криштиану !

      1
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      Рейтинг: +8028

      vladik12 3 часа назад

      "Первый тайм мы уже отыграли".

      0
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      Рейтинг: +7671

      nik55 4 часа назад

      Канчельскис-----ты затычка в каждой заднице

      0
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      Рейтинг: +7522

      mihail200606 4 часа назад

      Ну примириться то трудно ему с этим.. помоему,теперь дорога в Америку только..или спортинг

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      Рейтинг: +1135

      САНЁК17 > mihail200606 3 часа назад

      Да,он свои в этом материки собрал что нужное, теперь нужно ехать в другой материк,а потом на другой планету

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