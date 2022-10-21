Роналду грозит крупный штраф за демарш в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, вероятно, будет оштрафован клубом.

Португальцу придется заплатить около 1 миллиона фунтов – это его зарплата за две недели.

Также от 37-летнего футболиста ожидают извинений за его поведение.