Роналду грозит крупный штраф за демарш в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, вероятно, будет оштрафован клубом.
Португальцу придется заплатить около 1 миллиона фунтов – это его зарплата за две недели.
Также от 37-летнего футболиста ожидают извинений за его поведение.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день Роналду не включили в заявку на встречу с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
Источник: Daily Star