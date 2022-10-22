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    Примейра. «Бенфика» прервала девятиматчевую безвыигрышную серию против «Порту» и идет в сезоне без поражений

    «Бенфика» в десятом туре чемпионата Португалии победила в гостях «Порту». С 27-й минуты хозяева были в меньшинстве. Их игрок Стефен Эустакиу получил две желтые карточки в течение трех минут.

    Команда Роджера Шмидта, который пришел летом из ПСВ, лидирует в таблице. Она ни разу в сезоне не проиграла.

    «Порту» идет вторым и отстает уже на шесть очков.

    «Бенфика» прервала девятиматчевую серию без побед против «Порту».

    Португалия. Примейра. 10-й тур

    Порту – Бенфика – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Силва, 72.

    Удаления: Эустакиу, 27 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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