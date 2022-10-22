Примейра. «Бенфика» прервала девятиматчевую безвыигрышную серию против «Порту» и идет в сезоне без поражений

«Бенфика» в десятом туре чемпионата Португалии победила в гостях «Порту». С 27-й минуты хозяева были в меньшинстве. Их игрок Стефен Эустакиу получил две желтые карточки в течение трех минут.
Команда Роджера Шмидта, который пришел летом из ПСВ, лидирует в таблице. Она ни разу в сезоне не проиграла.
«Порту» идет вторым и отстает уже на шесть очков.
«Бенфика» прервала девятиматчевую серию без побед против «Порту».
Португалия. Примейра. 10-й тур
Гол: 0:1 – Силва, 72.
Удаления: Эустакиу, 27 (вторая ж.к.) – нет.
Источник: Бомбардир.ру