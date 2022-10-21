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    Сазонов: «Десятое место – непозволительно для «Динамо»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов поговорил о турнирной ситуации в РПЛ.

    «Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всe, чтобы забраться наверх

    Каждая команда хочет всегда побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное», – сказал игрок.

    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
    • Завтра, 22 октября, «Динамо» в 14-м туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».
    • В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» взяло бронзу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17531

      Cleaner 14 минут назад

      А что раньше то ничего не делали?

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