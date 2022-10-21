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Сазонов: «Десятое место – непозволительно для «Динамо»

21 октября 2022, 19:49
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов поговорил о турнирной ситуации в РПЛ.

«Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всe, чтобы забраться наверх

Каждая команда хочет всегда побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное», – сказал игрок.

  • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
  • Завтра, 22 октября, «Динамо» в 14-м туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».
  • В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» взяло бронзу.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Сазонов Саба
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