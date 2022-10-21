Сазонов: «Десятое место – непозволительно для «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поговорил о турнирной ситуации в РПЛ.
«Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всe, чтобы забраться наверх
Каждая команда хочет всегда побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное», – сказал игрок.
- «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
- Завтра, 22 октября, «Динамо» в 14-м туре РПЛ сыграет с «Локомотивом».
- В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» взяло бронзу.
Источник: «Чемпионат»