Сазонов: «Десятое место – непозволительно для «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поговорил о турнирной ситуации в РПЛ.

«Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всe, чтобы забраться наверх

Каждая команда хочет всегда побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное», – сказал игрок.