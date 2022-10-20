«Шинник» направит выручку от матча с «КАМАЗом» на помощь мобилизованным

«Шинник» опубликовал заявление о предстоящем матче с «КАМАЗом» в Первой лиге.
«Футбольный клуб «Шинник» направит выручку от ближайшего домашнего матча с «КАМАЗом» на приобретение необходимых средств для мобилизованных и военнослужащих», – говорится в заявлении ярославского клуба.
- Матч состоится 23 октября.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.
Источник: сайт «Шинника»