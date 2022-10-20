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    Абаскаль: «Мы не согласны с решением КДК»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением КДК РФС по инциденту с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в матче 13-го тура РПЛ.

    «Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем», – сказал Абаскаль.

    КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч. Федотов отстранен на одну игру и еще на один матч условно.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +611

      RUSARM 2 минуты назад

      Ну и ехай на йух!

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      Рейтинг: +51

      SuperPav11 1 час назад

      Кого волнует ты средний род

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