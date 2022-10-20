Абаскаль: «Мы не согласны с решением КДК»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением КДК РФС по инциденту с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в матче 13-го тура РПЛ.
«Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем», – сказал Абаскаль.
КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч. Федотов отстранен на одну игру и еще на один матч условно.
- Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
Источник: «Чемпионат»