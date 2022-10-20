Абаскаль: «Мы не согласны с решением КДК»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением КДК РФС по инциденту с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем», – сказал Абаскаль.

КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч. Федотов отстранен на одну игру и еще на один матч условно.