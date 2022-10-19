Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Абаскаль прокомментировал свою стычку с Федотовым

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем конфликте с Владимиром Федотовым.

    – Что в перерыве происходило с тренером ЦСКА Федотовым?

    – Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.

    • КДК РФС вызвал Абаскаля на заседание из-за стычки с Федотовым.
    • Федотов оскорбил тренера «Спартака» в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».
    • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

    Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном

    Новости по теме
    Абаскаль объяснил отсутствие Джикии в матче с «Факелом» 1
    Абаскаль вызван в РФС из-за стычки с Федотовым 12
    Абаскаль объяснил, почему выпустил 18-летнего Зорина в старте «Спартака» на матч с «Факелом» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +971

      Красногвардейчик 6 минут назад

      Понятно))) чисто спартаковский стиль, сам провокатор, а на Федотова собак спустили...рыжий пентюх!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      mutvercete 26 минут назад

      Функциональное теpмобeльe с влаговыводящей и теплообменной фунцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер ----- https://marketl.ink/vmotion

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      САНЁК17 31 минуту назад

      Коменты в нижнем строке все правильно оценили ответ адекватного тренера,и я свами соглашусь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5912

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Достойный ответ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +971

      Красногвардейчик > Красногорск_Фан 5 минут назад

      Подонка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      inzek 56 минут назад

      достойный ответ адекватного тренера)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66238

      portero 1 час назад

      Ну вот правильно, то уже прошло, бывает так кто-то чего сгоряча наговорил, успокоились и забыли....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      vovan111 1 час назад

      Федотов самое натуральное быдло.Дисквалифицировать на пару на пару матчей.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      gamer66 > vovan111 59 минут назад

      Вот и тренер Спартака признал, что все прошло.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11