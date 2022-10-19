Абаскаль прокомментировал свою стычку с Федотовым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем конфликте с Владимиром Федотовым.
– Что в перерыве происходило с тренером ЦСКА Федотовым?
– Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.
- КДК РФС вызвал Абаскаля на заседание из-за стычки с Федотовым.
- Федотов оскорбил тренера «Спартака» в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».
- Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном
Источник: «Спорт-Экспресс»