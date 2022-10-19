Абаскаль прокомментировал свою стычку с Федотовым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем конфликте с Владимиром Федотовым.

– Что в перерыве происходило с тренером ЦСКА Федотовым?

– Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.

КДК РФС вызвал Абаскаля на заседание из-за стычки с Федотовым.

Федотов оскорбил тренера «Спартака» в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».

Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном