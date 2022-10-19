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  • Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном

Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном

19 октября 2022, 21:21
11

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2. Но люди до сих пор вспоминают этот матч. Все из-за скандального эпизода с участием Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Что произошло

Еще во время матча Владимир Федотов словесно схлестнулся с Гильермо Абаскалем – все из-за реакции Пруцева на нарушения правил со стороны игроков ЦСКА. На вопросы о жесткой реакции Абаскаля Федотов после матча говорил: «Не бросился [Абаскаль на него] – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Эта фраза не понравилась многим фанатам «Спартака». Публично даже высказывалась Зарема Салихова, обвинив Федотова в неуважении. Директор по коммуникациям ЦСКА отвечал: «Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более. При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение?».

Сам Федотов прокомментировал этот эпизод так: «Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи».

Спустя день журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин в телеграм-канале опубликовал отрывок из трансляции, на котором сам Федотов наехал на Абаскаля еще жестче. Федотов кричал ему: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Что было дальше

Новая волна критики в адрес Федотова. Правда, на фоне критикующих и фанатов «Спартака», которые тоже обозлились на него, появились и те, кто несколько защищают – тренер ЦСКА Фоменко, Владимир Газзаев, Александр Тарханов и другие. Правда, могут быть и более серьезные последствия.

20 октября состоится заседание РФС, и КДК рассмотрит этот эпизод. Глава КДК Артур Григорьянц сказал: «На основании видеоматериалов, которые были получены от телевещателя, после запроса службы коммуникации РФС и по иным материалам КДК РФС на очередном заседании РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Оба тренера приглашены на заседание».

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сказал:

«Что делать с Федотовым, который ругнулся? Не могу комментировать вопросы КДК, там нет решения. Но могу сказать в целом, эта дискуссия идет постоянно: с командами, игроками. РФС как общественная организация, которая пропагандирует и детский спорт, не может поддержать ситуацию, которую можно трактовать как «выругался матом, молодец, давайте не будем его наказывать». В стране отношение к мату на уровне закона однозначное, его быть не должно – ни в школе, ни на стадионе, нигде. Мы вводим в том числе и Fan ID для этого, чтобы на стадионе была хорошая атмосфера».

Как комментируют этот конфликт официальные лица

«Спартак» не высказывался в публичном пространстве. Автор – Кирилл Брейдо. Полный вы можете прочитать, перейдя по ссылке. Но вот яркий момент:

«Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ? И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!»

Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия». Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу».

Сам Федотов о «Спартаке» дополнительно сказал следующее: «Конечно, перебор [называть «Спартак» врагом]. Футбол – не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил».

Приятный подарок к таким матчам, как это дерби – бонус 2000 рублей

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия
Комментарии (11)
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saf05
1666200119
Отдайте Спартосрачам победу , ведь как они плачут никому не устоять, это ведь как у ребенка конфету отняли
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vovan111
1666200479
Вообще то, лысый через чюр возомнил себя супер тренером.Смотрика, расчувствовался.Наказать по полной ,за поганый язык!!!
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vovan111
1666200669
Рыжий в этом сезоне,всем вам даст прикурить!!!
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Sergey9999
1666200945
Федотов очень гнилой человек
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suhoffmonstro
1666283359
....Мы вводим в том числе и Fan ID для этого, чтобы на стадионе была хорошая атмосфера.... По вашему болельщики должны как в театре сидеть,молча и просто аплодисмены в удачные моменты? А как же бл... эмоции, а когда у тебя адреналин зашкаливать во время игры нычинает? Или наоборот когда глядя на игру кроме бл... **..... пи..... и тд. ничего в голову не приходит
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Great Tartaria
1666292174
из пальца высосали и мусолят , мусолят.... надоели .... в каждом матче по губам читаю , как футболисты судей на Х... посылают и никаких расследований, интриг......
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Красногвардейчик
1666329854
В цирке есть белый и рыжий клоуны.....в данном случае рыжий, Федотов прав))
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Старикан
1666437706
Какая мерзкая рожа на фото! Место ему в психушке!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1666448394
Достижение ЦСКА-- дважды подряд вылетать из высшей лиги(1985 и 1987 гг.).
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