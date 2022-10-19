Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2. Но люди до сих пор вспоминают этот матч. Все из-за скандального эпизода с участием Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Что произошло

Еще во время матча Владимир Федотов словесно схлестнулся с Гильермо Абаскалем – все из-за реакции Пруцева на нарушения правил со стороны игроков ЦСКА. На вопросы о жесткой реакции Абаскаля Федотов после матча говорил: «Не бросился [Абаскаль на него] – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Эта фраза не понравилась многим фанатам «Спартака». Публично даже высказывалась Зарема Салихова, обвинив Федотова в неуважении. Директор по коммуникациям ЦСКА отвечал: «Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более. При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение?».

Сам Федотов прокомментировал этот эпизод так: «Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи».

Спустя день журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин в телеграм-канале опубликовал отрывок из трансляции, на котором сам Федотов наехал на Абаскаля еще жестче. Федотов кричал ему: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Что было дальше

Новая волна критики в адрес Федотова. Правда, на фоне критикующих и фанатов «Спартака», которые тоже обозлились на него, появились и те, кто несколько защищают – тренер ЦСКА Фоменко, Владимир Газзаев, Александр Тарханов и другие. Правда, могут быть и более серьезные последствия.

20 октября состоится заседание РФС, и КДК рассмотрит этот эпизод. Глава КДК Артур Григорьянц сказал: «На основании видеоматериалов, которые были получены от телевещателя, после запроса службы коммуникации РФС и по иным материалам КДК РФС на очередном заседании РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Оба тренера приглашены на заседание».

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сказал:

«Что делать с Федотовым, который ругнулся? Не могу комментировать вопросы КДК, там нет решения. Но могу сказать в целом, эта дискуссия идет постоянно: с командами, игроками. РФС как общественная организация, которая пропагандирует и детский спорт, не может поддержать ситуацию, которую можно трактовать как «выругался матом, молодец, давайте не будем его наказывать». В стране отношение к мату на уровне закона однозначное, его быть не должно – ни в школе, ни на стадионе, нигде. Мы вводим в том числе и Fan ID для этого, чтобы на стадионе была хорошая атмосфера».

Как комментируют этот конфликт официальные лица

«Спартак» не высказывался в публичном пространстве. Автор – Кирилл Брейдо. Полный вы можете прочитать, перейдя по ссылке. Но вот яркий момент:

«Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ? И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!»

Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия». Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу».

Сам Федотов о «Спартаке» дополнительно сказал следующее: «Конечно, перебор [называть «Спартак» врагом]. Футбол – не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил».

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Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Спартака»