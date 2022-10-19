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    Абаскаль вызван в РФС из-за стычки с Федотовым

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вызван на заседание КДК РФС. Оно пройдет в четверг, 20 октября.

    Причина – стычка с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

    • Федотов оскорбил Абаскаля в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».
    • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

    Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +1220

      Sky Spartak 27 минут назад

      Из эмоций тренеров придумали ))))
      Это дерби Всегда так было !!!

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      Рейтинг: +3882

      Питерский князь 1 час назад

      Кастрировать его и выслать на родину.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +16257

      Anton01011969 1 час назад

      Федотов должен ответить по полной!!!

      2
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      Рейтинг: +45

      SuperPav11 > Anton01011969 1 час назад

      Федотов прав вы еще че то про Телеску говорили

      1
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      Рейтинг: +10633

      R_a_i_n 1 час назад

      Данная ситуация расставит все точки. Будем посмотреть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3369

      lordmrv > R_a_i_n 1 час назад

      Ф.идиотов опять отбрешется

      1
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      Рейтинг: +7660

      nik55 1 час назад

      а конюха Федотова вызвали ?

      4
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      Рейтинг: +1317

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Рфс,тупое сборище

      1
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      Рейтинг: +33033

      oyabun 1 час назад

      А Абаскаль то в чем провинился? Он то никого не оскорблял. Или очередного иностранца решили загнобить, как в свое время Тедеско?

      9
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      Рейтинг: +45

      SuperPav11 > oyabun 1 час назад

      Абоскаль рыжая мотня

      2
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      Рейтинг: +3882

      Питерский князь > SuperPav11 1 час назад

      Рыжая мотня на красном тампоне.
      :)))

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