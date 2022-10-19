Абаскаль вызван в РФС из-за стычки с Федотовым

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вызван на заседание КДК РФС. Оно пройдет в четверг, 20 октября.
Причина – стычка с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
- Федотов оскорбил Абаскаля в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».
- Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
Фанаты все еще обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном