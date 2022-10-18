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  • Экс-игрок «Ливерпуля» приговорен к восьми годам тюрьмы за торговлю наркотикам

Экс-игрок «Ливерпуля» приговорен к восьми годам тюрьмы за торговлю наркотикам

18 октября 2022, 23:55
4

Бывший футболист «Ливерпуля» Лейтон Максвелл получил восемь лет тюремного заключения за торговлю наркотиками.

По информации The Sun, 43-летний экс-футболист предоставил свой дом в качестве склада для хранения наркотических веществ на общую сумму в 6 миллионов фунтов. В доме Максвелла нашли более 60 килограммов кокаина и героина, а также 2,5 миллиона фунтов наличными.

Сам Максвелл получал за курьерские услуги по 500 фунтов в месяц.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (4)
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jet andy
1666126853
Так рисковать из-за 500 фунтов. Похоже на бред.
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Nikita Suarez
1666136420
Может и не бред из-за 500 фунтов так подставиться! Это не звезда какая-то,1 матч за красных всего… Сгинул в низших дивизионах
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Oldtrafford83
1666155161
Зато не насильник)
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