Экс-игрок «Ливерпуля» приговорен к восьми годам тюрьмы за торговлю наркотикам

Так рисковать из-за 500 фунтов. Похоже на бред.
Бывший футболист «Ливерпуля» Лейтон Максвелл получил восемь лет тюремного заключения за торговлю наркотиками.
По информации The Sun, 43-летний экс-футболист предоставил свой дом в качестве склада для хранения наркотических веществ на общую сумму в 6 миллионов фунтов. В доме Максвелла нашли более 60 килограммов кокаина и героина, а также 2,5 миллиона фунтов наличными.
Сам Максвелл получал за курьерские услуги по 500 фунтов в месяц.
- Максвелл выступал за «Ливерпуль», «Кардифф» и «Суонси».
- Он завершил карьеру в 2004 году.