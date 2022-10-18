Экс-игрок «Ливерпуля» приговорен к восьми годам тюрьмы за торговлю наркотикам

Бывший футболист «Ливерпуля» Лейтон Максвелл получил восемь лет тюремного заключения за торговлю наркотиками.

По информации The Sun, 43-летний экс-футболист предоставил свой дом в качестве склада для хранения наркотических веществ на общую сумму в 6 миллионов фунтов. В доме Максвелла нашли более 60 килограммов кокаина и героина, а также 2,5 миллиона фунтов наличными.

Сам Максвелл получал за курьерские услуги по 500 фунтов в месяц.