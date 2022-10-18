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    Экс-игрок «Ливерпуля» приговорен к восьми годам тюрьмы за торговлю наркотикам

    Бывший футболист «Ливерпуля» Лейтон Максвелл получил восемь лет тюремного заключения за торговлю наркотиками.

    По информации The Sun, 43-летний экс-футболист предоставил свой дом в качестве склада для хранения наркотических веществ на общую сумму в 6 миллионов фунтов. В доме Максвелла нашли более 60 килограммов кокаина и героина, а также 2,5 миллиона фунтов наличными.

    Сам Максвелл получал за курьерские услуги по 500 фунтов в месяц.

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    Источник: The Sun

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    18.10.2022 23:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +800

      jet andy 2 часа назад

      Так рисковать из-за 500 фунтов. Похоже на бред.

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      Рейтинг: +12084

      DeStar > jet andy 2 часа назад

      ага, слишком мало даже для наших краев

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