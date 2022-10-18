Гогниев – о 0:1 с «Локо»: «Главчичу оторвали ногу. Удаляй, и другая песня была бы»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал судейство в матче против «Локомотива» (0:1) в Кубке России.

«Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге. Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой.

Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы. Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом — нет.

Судья добавил 4 минуты, хотя он два раза смотрел VAR. Ребятам надо отдать должное, в такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет. Решения арбитров рассмотрят, это повлияло очень на результат.

Все видели, что это красная карточка. Завтра поставят двойку и скажут — это была красная», – сказал Гогниев.