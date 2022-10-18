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    Гогниев – о 0:1 с «Локо»: «Главчичу оторвали ногу. Удаляй, и другая песня была бы»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал судейство в матче против «Локомотива» (0:1) в Кубке России.

    «Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге. Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой.

    Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы. Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом — нет.

    Судья добавил 4 минуты, хотя он два раза смотрел VAR. Ребятам надо отдать должное, в такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет. Решения арбитров рассмотрят, это повлияло очень на результат.

    Все видели, что это красная карточка. Завтра поставят двойку и скажут — это была красная», – сказал Гогниев.

    • «Химки» не побеждают 13 матчей подряд после увольнения Сергея Юрана.
    • Клуб идет на последнем месте в группе Кубка России и на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1459

      Artemka444 1 час назад

      Шипами в ногу можно играть,не знали что ли!!!

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      Рейтинг: +17489

      Cleaner 1 час назад

      Гогниев, уходи в отставку, тогда у Химок будет совсем другая песня. С тобой песня не изменится...(

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      Рейтинг: +887

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Если бы да если бы

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