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    Судья должен был удалять Ненахова в первом тайме матча с «Химками» (Игорь Федотов)

    Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со стыком защитника «Локомотива» Максима Ненахова и полузащитника «Химок» Неманьи Главчича на 25-й минуте матча Кубка России.

    Судья Алексей Амелин показал желтую карточку Ненахову. Федотов считает, что арбитр должен был удалять игрока «Локо».

    «Скорость, прямая нога, шипы как оружие. Правильное решение: прямая красная карточка», – написал Федотов в телеграме.

    Фото: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2829

      Play 36 минут назад

      Судья должен был удалять Ненахова в первом тайме матча с «Химками», но решил - неее, нах..., не буду удалять.

      0
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      Рейтинг: +6517

      Беспонтий 58 минут назад

      изидоровый закос приведший к "пенальти" тоже из разряда "на усмотрение судьи"

      1
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      Рейтинг: +7635

      nik55 1 час назад

      тянут паровоз за уши

      1
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