Судья должен был удалять Ненахова в первом тайме матча с «Химками» (Игорь Федотов)

Судья должен был удалять Ненахова в первом тайме матча с «Химками», но решил - неее, нах..., не буду удалять.
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со стыком защитника «Локомотива» Максима Ненахова и полузащитника «Химок» Неманьи Главчича на 25-й минуте матча Кубка России.
Судья Алексей Амелин показал желтую карточку Ненахову. Федотов считает, что арбитр должен был удалять игрока «Локо».
«Скорость, прямая нога, шипы как оружие. Правильное решение: прямая красная карточка», – написал Федотов в телеграме.
Фото: телеграм-канал Игоря Федотова