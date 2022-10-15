РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату», пропустив на 95-й минуте

В 13-м туре чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Ахмата» – 2:3.

Хозяева поля дважды отыгрывались по ходу матча, а на гол, забитый на 90+5 минуте, ответить уже не успели.

«Ахмат» благодаря победе набрал 20 очков и теперь всего на один балл отстает от «Краснодара», идущего на пятом месте.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 20; 1:1 – Сперцян, 31; 1:2 – Тимофеев, 34; 2:2 – Баньяц, 55; 2:3 – Олейников, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц (Петров, 82), Кордоба, Олусегун.

«Ахмат»: Шелия, Быстров. Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов (Харин, 46), Швец, Садулаев, Ильин (Конате, 46).

Предупреждения: Баньяц, 38; Кривцов, 90+1 – Карапузов, 45; Тимофеев, 54; Садулаев, 65; Камилов, 75; Олейников, 90+3.

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