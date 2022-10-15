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    РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату», пропустив на 95-й минуте

    В 13-м туре чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Ахмата» – 2:3.

    Хозяева поля дважды отыгрывались по ходу матча, а на гол, забитый на 90+5 минуте, ответить уже не успели.

    «Ахмат» благодаря победе набрал 20 очков и теперь всего на один балл отстает от «Краснодара», идущего на пятом месте.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 20; 1:1 – Сперцян, 31; 1:2 – Тимофеев, 34; 2:2 – Баньяц, 55; 2:3 – Олейников, 90+5.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц (Петров, 82), Кордоба, Олусегун.

    «Ахмат»: Шелия, Быстров. Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов (Харин, 46), Швец, Садулаев, Ильин (Конате, 46).

    Предупреждения: Баньяц, 38; Кривцов, 90+1 – Карапузов, 45; Тимофеев, 54; Садулаев, 65; Камилов, 75; Олейников, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2003

      morgan59 32 минуты назад

      Ахмату респект. А сафончик дырка. Был Сафонище, а сегодня дырка.

      0
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      Рейтинг: +26051

      JTherry 1 час назад

      дырявая Мотя в воротах - приговор бычкам, слишком захвалили, стал пропускать "пенки"... Ахмат играл до конца, до приемлемого результата, играли, впрочем, обе команды хорошо, игра смотрелась... с победой, Ахмат..!

      2
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      Рейтинг: +2569

      волчарик 1 час назад

      Результаты тура расстраивают.Ростов Краснодар Сочи и Самару хочется видеть вслед за нами.

      1
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      Рейтинг: +252

      Таврида > волчарик 56 минут назад

      А может лучше - ПЕРЕД вами?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2569

      волчарик > Таврида 44 минуты назад

      Нет,за своих лет с 5 и во все времена.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6334

      Беспонтий > волчарик 37 минут назад

      симпатии похожи
      но сильна столица разнообразием и безобразием
      смотря какие лица

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      Рейтинг: +537

      semm 1 час назад

      Краснодар решили не отставать от Ростова!

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      Рейтинг: +17716

      житель СПб 1 час назад

      Заслуженные поздравления Ахмату! А Сафронов - сыграл плохо.

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      Рейтинг: +4128

      Дедуктор > житель СПб 1 час назад

      Эта дырка на воротах не заслуживает высокого звания "Сафронов". Обычный "Сафонов", не более.

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      Рейтинг: +5070

      neim > житель СПб 46 минут назад

      Зато как хвалили ещё год-два назад, лучше вратаря не было ... Ага, только кто бы этому верил.

      0
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      Рейтинг: +17015

      ilichkadr 1 час назад

      В очередной раз Матвей не на высоте, но Ахмату респект, молодца!!

      0
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      Рейтинг: +2409

      fakeid 1 час назад

      судья добавил 4. забили победный на 94:10. прикиньте, сколько визгов было бы из тарасятника, если бы после добавленного времени забил зенит?) сразу всхрюки про газпром, судей и далее по списку. а вот ахмету, с точки зрения хрюканов, можно забивать после истечения компенсированного времени.

      4
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      Рейтинг: +1236

      Сделаны из Дерева > fakeid 1 час назад

      Клиника! Да да! Срочно) звони и езжай - не тяни.

      1
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      Рейтинг: +10506

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      В данной новости два твоих коммента. Один адекватного человека, второй оголтелого Спартакофоба! В любой непонятной ситуации хаить Спартак. Ну вот и кто ты после этого??

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      Рейтинг: +1236

      Сделаны из Дерева > fakeid 1 час назад

      Пожалуйста не пей сивуху за 12 рублей,а то и так природа огорчила,а так еще все плохо.

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      Рейтинг: +2409

      fakeid > Сделаны из Дерева 1 час назад

      воу, ты даже цены знаешь, где что почём, и подешевле? наверное, ты пользуешься авторитетом среди тарасофских забулдыг!

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      Рейтинг: +2409

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      да потому что так и было бы, как я написал выше. ещё скажи - нет.

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      Рейтинг: +10506

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Скажу конечно нет!!! В каждом матче команды переигрывают добавленное время. Только ты заострил на этом внимание. Еще и Спартак приписал.

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      Рейтинг: +5070

      neim > fakeid 39 минут назад

      А на хрена ты сюда тарасятник приплетаешь ? Или он тебе покоя не даёт после недавнего сухого поражения Зенита со счётом 3:0 в кубке России ?

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      Рейтинг: +192

      Ill Ich 1 час назад

      "Ахмат", играя в гостях, не смущался совсем. Забить в концовке при равной, в целом, игре - дорогого стоит! Ну, и два гола для вратаря уровня Сафонова не должны были стать проблемой, но стали.

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      Рейтинг: +4128

      Дедуктор 1 час назад

      Вот, так "тру-ля-ля". Великий Краснодар может прос... очередной сезон. Задолго до его завершения. Или уже прос...? Однако, у меня такой вопрос: ху из этот Сторожук? За каки таки заслуги его поставили рулить столь великим клубом? Тут Юран и Кержаков не могут найти работу. Чего уж говорить про титанов уровня Аленичева с Тихоновым. А тут - Сторожук. Ху из?

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      Рейтинг: +2937

      Ziklop > Дедуктор 1 час назад

      очевидно Галицкий выбирает удобную для себя фигуру, а Юран скажет неправильные слова хозяину не выслушает и сделает по своему. Кержаков скорее всего тоже сделает по своему. Краснодар команда без стержня, есть игроки нет команды!

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      Рейтинг: +1236

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      хахахах!!! С победой Терек.

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