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РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату», пропустив на 95-й минуте

15 октября 2022, 18:29
20

В 13-м туре чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Ахмата» – 2:3.

Хозяева поля дважды отыгрывались по ходу матча, а на гол, забитый на 90+5 минуте, ответить уже не успели.

«Ахмат» благодаря победе набрал 20 очков и теперь всего на один балл отстает от «Краснодара», идущего на пятом месте.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 20; 1:1 – Сперцян, 31; 1:2 – Тимофеев, 34; 2:2 – Баньяц, 55; 2:3 – Олейников, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц (Петров, 82), Кордоба, Олусегун.

«Ахмат»: Шелия, Быстров. Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов (Харин, 46), Швец, Садулаев, Ильин (Конате, 46).

Предупреждения: Баньяц, 38; Кривцов, 90+1 – Карапузов, 45; Тимофеев, 54; Садулаев, 65; Камилов, 75; Олейников, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат
Комментарии (20)
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slavа0508
1665847939
С победой Ахмат , молодцы боролись до последней минуты ,
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Теркчанин
1665848101
Такой игры от Ахмата я честно говоря,не ожидал,одна из лучших в истории!Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!Ну а Олейников, просто гигант!
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Дедуктор
1665848218
Вот, так "тру-ля-ля". Великий Краснодар может прос... очередной сезон. Задолго до его завершения. Или уже прос...? Однако, у меня такой вопрос: ху из этот Сторожук? За каки таки заслуги его поставили рулить столь великим клубом? Тут Юран и Кержаков не могут найти работу. Чего уж говорить про титанов уровня Аленичева с Тихоновым. А тут - Сторожук. Ху из?
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Ill Ich
1665848294
"Ахмат", играя в гостях, не смущался совсем. Забить в концовке при равной, в целом, игре - дорогого стоит! Ну, и два гола для вратаря уровня Сафонова не должны были стать проблемой, но стали.
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житель СПб
1665848742
Заслуженные поздравления Ахмату! А Сафронов - сыграл плохо.
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semm
1665849199
Краснодар решили не отставать от Ростова!
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волчарик
1665849325
Результаты тура расстраивают.Ростов Краснодар Сочи и Самару хочется видеть вслед за нами.
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JTherry
1665849618
дырявая Мотя в воротах - приговор бычкам, слишком захвалили, стал пропускать "пенки"... Ахмат играл до конца, до приемлемого результата, играли, впрочем, обе команды хорошо, игра смотрелась... с победой, Ахмат..!
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morgan59
1665851567
Ахмату респект. А сафончик дырка. Был Сафонище, а сегодня дырка.
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zigbert
1665856103
Краснодар имел преимущество в этом матче. Может ничья была бы более справедлива но Ахмат продолжал бороться до конца и был вознагражден.
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