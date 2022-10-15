«Турбин не позволил бы себе предвзятость». Президент «Урала» Иванов доволен судейством в матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе арбитров в игре 13-го тура РПЛ против «Ростова».
- В пятницу «Ростов» дома проиграл «Уралу» – 1:2.
- Главным арбитром матча был Евгений Турбин.
- Ростовчане уже анонсировали обращение в ЭСК РФС.
«Претензии «Ростова» к судьям – это их проблема, пусть они жалуются. Мы играли и не обращали внимание на судей.
Я считаю, что он нормально отработал, они считают, что нет. Пусть разбираются.
Я, конечно, не считаю, что работа судьи была предвзятой. Турбин – опытный арбитр, он не позволил бы себе какую‑то предвзятость.
Что видел, то судил. У нас претензий к судейству нет, хотя судья – тоже человек», – сказал Иванов.
Источник: «Матч ТВ»