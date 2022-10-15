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    «Турбин не позволил бы себе предвзятость». Президент «Урала» Иванов доволен судейством в матче с «Ростовом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе арбитров в игре 13-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Претензии «Ростова» к судьям – это их проблема, пусть они жалуются. Мы играли и не обращали внимание на судей.

    Я считаю, что он нормально отработал, они считают, что нет. Пусть разбираются.

    Я, конечно, не считаю, что работа судьи была предвзятой. Турбин – опытный арбитр, он не позволил бы себе какую‑то предвзятость.

    Что видел, то судил. У нас претензий к судейству нет, хотя судья – тоже человек», – сказал Иванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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