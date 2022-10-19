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  • ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде

ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде

19 октября 2022, 18:59
7

ЭСК РФС рассмотрела обращение «Ростова» по пяти судейским решениям в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Комиссия постановила, что главный арбитр Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 10-й минуте, правильно засчитал взятие ворот «Ростова» на 17-й минуте, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте и правильно не вынес второе предупреждение игроку «Урала» Мингияну Бевееву на 63-й минуте.

Единственная ошибка, по мнению ЭСК – неудаление игрока «Урала» Ибраима Сиссе на 45-й минуте.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Урал
Комментарии (7)
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Теркчанин
1666195954
Единственная ошибка, по мнению ЭСК – неудаление игрока «Урала» Ибраима Сиссе на 45-й минуте.? А чего ещё надо было,весь второй тайм в большинстве мог бы как минимум Ростову помочь не проиграть.
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Красногвардейчик
1666196698
Просто судьи раскусили тактику Карпина по зарабатыванию пенальти
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Красногвардейчик
1666199913
Ростов без пенальти, очки на ветер))
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vovan111
1666202594
Слюнтяи,а не команда, а когда то они мне импонировали.
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garet12222
1666234302
вот и плач Ярославны от Ростова оказался просто нытьём и клянчаньем
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