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    ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде

    ЭСК РФС рассмотрела обращение «Ростова» по пяти судейским решениям в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

    Комиссия постановила, что главный арбитр Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 10-й минуте, правильно засчитал взятие ворот «Ростова» на 17-й минуте, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте и правильно не вынес второе предупреждение игроку «Урала» Мингияну Бевееву на 63-й минуте.

    Единственная ошибка, по мнению ЭСК – неудаление игрока «Урала» Ибраима Сиссе на 45-й минуте.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +965

      Красногвардейчик 39 минут назад

      Просто судьи раскусили тактику Карпина по зарабатыванию пенальти

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      Рейтинг: +185

      Теркчанин 51 минуту назад

      Единственная ошибка, по мнению ЭСК – неудаление игрока «Урала» Ибраима Сиссе на 45-й минуте.? А чего ещё надо было,весь второй тайм в большинстве мог бы как минимум Ростову помочь не проиграть.

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