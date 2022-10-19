ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде

ЭСК РФС рассмотрела обращение «Ростова» по пяти судейским решениям в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Комиссия постановила, что главный арбитр Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 10-й минуте, правильно засчитал взятие ворот «Ростова» на 17-й минуте, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте и правильно не вынес второе предупреждение игроку «Урала» Мингияну Бевееву на 63-й минуте.

Единственная ошибка, по мнению ЭСК – неудаление игрока «Урала» Ибраима Сиссе на 45-й минуте.

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