«Ростов» обратился к главе ЭСК. Клуб считает, что судьи совершили десять ошибок в пользу «Урала»

«Ростов» опубликовал обращение к председателю ЭСК РФС Павлу Каманцеву.

«Считаем, что судейство в матче 13-го тура РПЛ «Ростов» – «Урал» было необъективным. Ниже приведен ряд эпизодов, решения по которым носили односторонний характер.

На 4-й минуте матча игрок «Ростова» под номером 4 делал передачу вперeд, но в этот момент игрок «Урала» под номером 22 сыграл рукой, остановив атаку «Ростова». Ни главный арбитр, ни ассистент никак не отреагировали на этот эпизод.

На 5-й минуте матча игрок «Ростова» под номером 77 опередил соперника под номером 22, но игрок «Урала» совершил толчок рукой в спину, после чего футболист «Ростова» оказался на газоне, а потенциально перспективная атака была сорвана. Ни арбитр, ни ассистент никак на это не отреагировали.

На 10-й минуте матча в штрафной площади «Урала» игрок гостей под номером 24 в ходе борьбы за позицию допустил грубый контакт рукой с лицом игрока «Ростова» под номером 77. При этом не было назначено ни пенальти, ни предъявлена жeлтая карточка за неспортивное поведение.

Кстати, в данной ситуации можно провести параллели с кубковым матчем «Ахмат» – «Ростов», где был назначен пенальти в ворота «Ростова» при аналогичном контакте.

На 14-й минуте матча игрок команды «Урал» №79 не успевая играть в мяч, атакует соперника в безрассудной манере, вступая в единоборство с игроком «Ростова» № 47. Был контакт прямой ногой с открытыми шипами в воздухе с ногой соперника. Считаем, что данные действия, по нашему мнению, должны быть наказуемы предупреждением. Также отметим, что эта атака могла стать перспективной для «Ростова».

На 17-й минуте матча игрок «Ростова» №77 пробрасывает мяч мимо соперника – игрока «Урала» №22, который становится на пути движения даже не пытаясь сыграть в мяч. Игрок «Ростова» был сбит с ног корпусом. Данное нарушение не было замечено судьей, хотя, по нашему мнению, должно было быть наказуемо штрафным ударом. Более того, после данного нарушения правил был забит мяч в ворота «Ростова», который по данной логике не должен был быть засчитан.

На 23-й минуте матча игрок «Урала» под номером 24 в своей штрафной площади совершил грубый наступ на голеностоп игроку номер 27 «Ростова». Главный арбитр матча не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил без помощи ассистента. Только после видеопросмотра он назначали пенальти, но при этом не дал жeлтую карточку игроку под номером 24 команды «Урал» за грубую игру.

На 45-й минуте матча два игрока на большой скорости двигались к мячу. Игрок «Ростова» под номером 27 был первым на мяче, игрок «Урала» под номером 6 видел это. Был совершeн подкат на высокой скорости в агрессивной манере. Игрок «Урала» не имел возможности сыграть в мяч и совершил подкат с большим риском нанесения травмы игроку «Ростова». Считаем, что данный эпизод должен был завершиться удалением, ведь игрок «Урала» мог убрать ногу и избежать контакта.

На 59-ой минуте матча, игрок команды «Урал» под номером 24 допустил в своей штрафной площади подножку в эпизоде с игроком «Ростова» под номером 27. Считаем, что этот эпизод должен был завершиться пенальти. Добавим, что арбитр не зафиксировал нарушения правил в этом эпизоде, назначив удар от ворот. Если это так, то почему был назначен именно удар от ворот, если последним, по мнению судьи, мяча коснулся игрок «Урала»?

На 63-й минуте матча, игрок «Ростова» №8, пытаясь прервать передачу соперника, выполняет подкат параллельно ноге соперника – игрока «Урала» №22. Выполнив передачу, соперник ставит свою ногу на скользящую ногу игрока «Ростова» в районе голени, после чего происходит контакт колена и ноги, который является незначительным.

Считаем, что это было рефлекторное движение, на наступ, который совершил игрок «Урала», который не носил грубого характера, так как сам подкат выполнялся без умысла играть в ноги соперника. С нашей точки зрения, предупреждения больше заслуживает игрок «Урала», который совершил наступ на голеностоп игрока «Ростова».

На 87-й минуте матча игрок «Урала» под номером 19 попытался сорвать перспективную атакую «Ростова», совершив грубый подкат игроку под номером 88. Атака была продолжена, но после еe завершения не была предъявлена жeлтая карточка за грубую игру. В аналогичном эпизоде на 92-й минуте арбитр зафиксировал фол и предъявил жeлтую карточку игроку «Ростова» в менее очевидной ситуации», – сказано в обращении клуба.