Президент «Урала» Иванов отреагировал на жалобу «Ростова» в ЭСК РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении «Ростова» обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Команда из Екатеринбурга в 13-м туре РПЛ выиграла в гостях со счетом 2:1.

В донском клубе считают, что судьи совершили десять ошибок в пользу «Урала».

Главным арбитром матча был Евгений Турбин.

«Ростов» обратился в ЭСК? Причeм здесь футбольный клуб «Урал»? Это их право. Пусть хоть на 20 претензий подают жалобы.

Они там на свои моменты не подали? Был момент, когда нужно было красную карточку защитнику «Ростова» показать, и ещe моменты. На это не подали?

Это их право. Я за них не отвечу. Если хотят, то пускай подают», – сказал Иванов.