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    «К нам предвзято относятся». «Ростов» обратится в ЭСК по итогам матча с «Уралом»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). Клуб обратится в ЭСК РФС.

    — Обратимся в ЭСК по судейству матча с «Уралом». Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете. К примеру, предвзятое отношение к Николаю Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают.

    — Как с этим бороться?

    — Это вопрос к РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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