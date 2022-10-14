«К нам предвзято относятся». «Ростов» обратится в ЭСК по итогам матча с «Уралом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). Клуб обратится в ЭСК РФС.

– Обратимся в ЭСК по судейству матча с «Уралом». Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете. К примеру, предвзятое отношение к Николаю Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают.

– Как с этим бороться?

– Это вопрос к РФС.