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    Шомуродов – в топ-10 футболистов, которые пропустят ЧМ-2022

    Международный олимпийский комитет представил собственный рейтинг наиболее значимых футболистов, которые не сыграют на чемпионате мира в Катаре.

    1. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
    2. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»);
    3. Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»);
    4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
    5. Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»);
    6. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»);
    7. Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);
    8. Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»);
    9. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
    10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: сайт Олимпийских игр

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24715

      bset 21 минуту назад

      Увидел Дибалу и сначала подумал, что Аргентина на ЧМ не вышла)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6339

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Самое ужасное, что Дзюба пропустит этот ЧМ. Ох, зажёг бы он))

      2
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      Рейтинг: +1562

      Benifacto 36 минут назад

      а почему не сыграют то?

      0
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      Рейтинг: +13948

      Skull_Boy 50 минут назад

      Лавочник Шомуродов более значим, чем Верратти, Ди Лоренцо и т.д., смех

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