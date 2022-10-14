Шомуродов – в топ-10 футболистов, которые пропустят ЧМ-2022

Международный олимпийский комитет представил собственный рейтинг наиболее значимых футболистов, которые не сыграют на чемпионате мира в Катаре.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.