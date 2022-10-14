Шомуродов – в топ-10 футболистов, которые пропустят ЧМ-2022

Международный олимпийский комитет представил собственный рейтинг наиболее значимых футболистов, которые не сыграют на чемпионате мира в Катаре.
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
- Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»);
- Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»);
- Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»);
- Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);
- Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»);
- Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
Источник: сайт Олимпийских игр