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Шомуродов – в топ-10 футболистов, которые пропустят ЧМ-2022

14 октября 2022, 15:30
7

Международный олимпийский комитет представил собственный рейтинг наиболее значимых футболистов, которые не сыграют на чемпионате мира в Катаре.

  1. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
  2. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»);
  3. Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»);
  4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  5. Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»);
  6. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»);
  7. Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);
  8. Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»);
  9. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
  10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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Источник: сайт Олимпийских игр
Чемпионат мира Рейтинг Ибрагимович Златан Дибала Пауло Салах Мохамед Марез Рияд Эдегор Мартин Доннарумма Джанлуиджи Шомуродов Эльдор Холанд Эрлинг Диас Луис Осимхен Виктор
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1665751381
Лавочник Шомуродов более значим, чем Верратти, Ди Лоренцо и т.д., смех
Ответить
Benifacto
1665752224
а почему не сыграют то?
Ответить
Ганнибал Лектор
1665752674
Самое ужасное, что Дзюба пропустит этот ЧМ. Ох, зажёг бы он))
Ответить
lordmrv
1665754903
Дык Хвича то покруче Шомуродова будет.
Ответить
Мася_1989
1665755832
Что-то не тянет он на потерю-потерь.В клубе то не на первых ролях.
Ответить
Bozigit
1665766956
Хвичу забыли. За короткий срок игрок стал лучшим из лучших. И это только начало
Ответить
Baggio1986
1665833588
Тоже мне, звезда...
Ответить
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