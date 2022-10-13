Терюшков оценил шансы Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы России Роман Терюшков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

«Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют.

Не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы для Госдумы. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю. Люди голосуют за те вещи, которые чувствуют.

Наверное, в Госдуме Дзюба отвечал бы за спортивную составляющую. Артем всю свою жизнь посвятил спорту и футболу. Что делать дальше – выбирать ему», – сказал Терюшков.