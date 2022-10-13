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Терюшков оценил шансы Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

13 октября 2022, 23:24
7

Депутат Государственной Думы России Роман Терюшков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

«Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют.

Не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы для Госдумы. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю. Люди голосуют за те вещи, которые чувствуют.

Наверное, в Госдуме Дзюба отвечал бы за спортивную составляющую. Артем всю свою жизнь посвятил спорту и футболу. Что делать дальше – выбирать ему», – сказал Терюшков.

  • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Терюшков Роман
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1665693588
И Азмунку возьмёт в помощники, БЛ***!
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виталий 12
1665693969
Вор должен сидеть в тюрьме
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шахта Заполярная
1665702575
Тогда уже берите кокошу, мамая с шампанским и шлюбу со смартфоном, чтобы не скучно было.
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Ruryu
1665716799
Народ? Простите,а кто за Валуева голосовал? Какая у него программа? Кабаева, Кожевникова из той же "оперы". Что несёт,этот олень?
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mihail200606
1665724603
Че он бред несёт какой то..какая у них программа..у кабаевой,родниной... на прошлых выборах в списки сначала понасовали одних ,актуальных(типа врача Проценко ) ,а в думу засунули других...
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rash1959
1665726824
И таких дебилов-терюшковых полна госдура.
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zigbert
1665728643
Только его там и не хватало.
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