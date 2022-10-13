Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Терюшков оценил шансы Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ

    Депутат Государственной Думы России Роман Терюшков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

    «Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют.

    Не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы для Госдумы. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю. Люди голосуют за те вещи, которые чувствуют.

    Наверное, в Госдуме Дзюба отвечал бы за спортивную составляющую. Артем всю свою жизнь посвятил спорту и футболу. Что делать дальше – выбирать ему», – сказал Терюшков.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

    Новости по теме
    «Истанбул»: «Мы не хотим подписывать Дзюбу» 4
    В Турции считают, что Дзюба может уйти из «Демирспора» в январе 2
    Первый тренер Дзюбы: «Артем может в Госдуму пойти со своими умениями. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2022 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      виталий 12 31 минуту назад

      Вор должен сидеть в тюрьме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23314

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      И Азмунку возьмёт в помощники, БЛ***!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11