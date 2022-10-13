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    Первый тренер Дзюбы: «Артем может в Госдуму пойти со своими умениями. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?»

    Александр Шупляков, первый тренер форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, порассуждал о перспективах игрока в турецком клубе и его будущем после завершения карьеры.

    «Сможет ли Дзюба возродить карьеру в Турции? Все зависит не только от самого футболиста. По последним матчам я вижу, что «Адана Демирспор» неподходящая команда для Дзюбы.

    Силенок у Артема еще полно. Ему надо переходить в другой клуб. «Фатих Карагюмрюк»? Почему нет? Там играет Магомед Оздоев, который раньше выступал с Дзюбой в «Зените». Эта парочка создала бы отличный дует в турецком чемпионате.

    Артему точно не нравится просиживать на лавке. Ему уже сейчас стоит искать варианты продолжения карьеры. Другие бы до пенсии полировали скамейку, но только не Дзюба. Ему всего лишь 34 года. Хотелось бы, чтобы он всем все доказал.

    Рожденный ползать – падать не будет. Эти слова напрямую относятся к Артему. Надо только найти варианты. Думаю, что после чемпионата мира Дзюба найдет себе достойный вариант продолжения карьеры.

    Еще хочется посмотреть на Артема в футболе. А потом со своими умениями Дзюба и в Госдуму может пойти. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?» – сказал Шупляков.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11787

      Алексей З 25 минут назад

      Как это понять:
      " Рождённый ползать - падать не будет "?
      Он что только ползать к 34 годам научился и кому такой специалист понадобиться ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7509

      mihail200606 49 минут назад

      Умение ниче не делать? Ну это да..туда тогда в самый раз

      0
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      Рейтинг: -10

      dragoff 1 час назад

      Действительно, зачем в госдуме умные профессионалы? Там нужны только балаболы с подмытой репутацией и огромным гонором. Только такие могут решать, как жить народу

      0
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      Рейтинг: +17392

      Cleaner 1 час назад

      Дзюба ничем не хуже других спортсменов-депутатов. А еще у него руки рабочие...)

      0
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      Рейтинг: +2686

      фанат джигурды 1 час назад

      Руками, языком работать рад-
      Это Дзюба- депутат.

      4
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      Рейтинг: +703

      dragoon000320 1 час назад

      конечно там только такие жополизы как Дзюбиньо и нужны...

      2
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      Рейтинг: +5061

      Enter2006 1 час назад

      В ГосДуру как раз таких и берут. Там умные не нужны, главное чтобы вовремя жал правильную кнопочку при голосовании. Какую? Тоже подскажут.
      https://youtu.be/Qds8MTuK-cs

      ps: Уважаемые модераторы, не баньте за ссылку плз., уж очень актуально ))

      3
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      Рейтинг: +5998

      Давид59 2 часа назад

      Чтобы в эту Думу пойти, вообще ничего не надо уметь. Я бы в Думу хоть щас пошёл тоже.

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