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  • Первый тренер Дзюбы: «Артем может в Госдуму пойти со своими умениями. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?»

Первый тренер Дзюбы: «Артем может в Госдуму пойти со своими умениями. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?»

13 октября 2022, 12:55
5

Александр Шупляков, первый тренер форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, порассуждал о перспективах игрока в турецком клубе и его будущем после завершения карьеры.

«Сможет ли Дзюба возродить карьеру в Турции? Все зависит не только от самого футболиста. По последним матчам я вижу, что «Адана Демирспор» неподходящая команда для Дзюбы.

Силенок у Артема еще полно. Ему надо переходить в другой клуб. «Фатих Карагюмрюк»? Почему нет? Там играет Магомед Оздоев, который раньше выступал с Дзюбой в «Зените». Эта парочка создала бы отличный дует в турецком чемпионате.

Артему точно не нравится просиживать на лавке. Ему уже сейчас стоит искать варианты продолжения карьеры. Другие бы до пенсии полировали скамейку, но только не Дзюба. Ему всего лишь 34 года. Хотелось бы, чтобы он всем все доказал.

Рожденный ползать – падать не будет. Эти слова напрямую относятся к Артему. Надо только найти варианты. Думаю, что после чемпионата мира Дзюба найдет себе достойный вариант продолжения карьеры.

Еще хочется посмотреть на Артема в футболе. А потом со своими умениями Дзюба и в Госдуму может пойти. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?» – сказал Шупляков.

  • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (5)
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Давид59
1665655181
Чтобы в эту Думу пойти, вообще ничего не надо уметь. Я бы в Думу хоть щас пошёл тоже.
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Enter2006
1665656277
В ГосДуру как раз таких и берут. Там умные не нужны, главное чтобы вовремя жал правильную кнопочку при голосовании. Какую? Тоже подскажут. https://youtu.be/Qds8MTuK-cs ps: Уважаемые модераторы, не баньте за ссылку плз., уж очень актуально ))
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фанат джигурды
1665657259
Руками, языком работать рад- Это Дзюба- депутат.
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mihail200606
1665659966
Умение ниче не делать? Ну это да..туда тогда в самый раз
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Nerlinger
1665668334
Да там почти все такие - имбицылы-дармореды !!! К своим придёт, с валуйкиным вместе позориться будут
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