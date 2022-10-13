Первый тренер Дзюбы: «Артем может в Госдуму пойти со своими умениями. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?»

Александр Шупляков, первый тренер форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, порассуждал о перспективах игрока в турецком клубе и его будущем после завершения карьеры.

«Сможет ли Дзюба возродить карьеру в Турции? Все зависит не только от самого футболиста. По последним матчам я вижу, что «Адана Демирспор» неподходящая команда для Дзюбы.

Силенок у Артема еще полно. Ему надо переходить в другой клуб. «Фатих Карагюмрюк»? Почему нет? Там играет Магомед Оздоев, который раньше выступал с Дзюбой в «Зените». Эта парочка создала бы отличный дует в турецком чемпионате.

Артему точно не нравится просиживать на лавке. Ему уже сейчас стоит искать варианты продолжения карьеры. Другие бы до пенсии полировали скамейку, но только не Дзюба. Ему всего лишь 34 года. Хотелось бы, чтобы он всем все доказал.

Рожденный ползать – падать не будет. Эти слова напрямую относятся к Артему. Надо только найти варианты. Думаю, что после чемпионата мира Дзюба найдет себе достойный вариант продолжения карьеры.

Еще хочется посмотреть на Артема в футболе. А потом со своими умениями Дзюба и в Госдуму может пойти. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?» – сказал Шупляков.