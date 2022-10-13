Талалаев: «Смотрю на Уткина за шахматной доской и понимаю, почему он такой нестандартный»

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике «Ростова» Данииле Уткине.

– Как думаете, Уткину в его штрафных, будь то прямые удары или подачи на Комличенко, помогают уроки шахмат в академии «Краснодара»? Это развило в том числе и его футбольный интеллект?

– Смотрел две их партии с вниманием. Сам я плохо играю в шахматы. Но когда я видел ряд ходов Уткина, для меня это было лишним подтверждением, что он — очень нестандартный парень. Половину его идей я не заметил, они были выше моего понимания. И так же на поле.

У меня всегда в командах есть игроки — и хочу их видеть, — которым не надо подсказывать ходы на поле. Они мыслят и делают их быстрее, чем мы со скамейки или с трибуны их понимаем. Может, есть великие тренеры, которые все видят и предвосхищают. Я к их числу не отношусь, и Уткин меня нередко удивляет.