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    Талалаев: «Смотрю на Уткина за шахматной доской и понимаю, почему он такой нестандартный»

    Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике «Ростова» Данииле Уткине.

    – Как думаете, Уткину в его штрафных, будь то прямые удары или подачи на Комличенко, помогают уроки шахмат в академии «Краснодара»? Это развило в том числе и его футбольный интеллект?

    – Смотрел две их партии с вниманием. Сам я плохо играю в шахматы. Но когда я видел ряд ходов Уткина, для меня это было лишним подтверждением, что он — очень нестандартный парень. Половину его идей я не заметил, они были выше моего понимания. И так же на поле.

    У меня всегда в командах есть игроки — и хочу их видеть, — которым не надо подсказывать ходы на поле. Они мыслят и делают их быстрее, чем мы со скамейки или с трибуны их понимаем. Может, есть великие тренеры, которые все видят и предвосхищают. Я к их числу не отношусь, и Уткин меня нередко удивляет.

    • 22-летний Уткин – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне хавбек провел за «Ростов» 14 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15832

      NewLife 17 минут назад

      Он ходит уткой, а не лошадью))

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