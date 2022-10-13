Юран прокомментировал новость о желании «Химок» уволить Гогниева

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможной отставке Спартака Гогниева из подмосковного клуба.
«В первый раз слышу о том, что «Химки» собираются увольнять Спартака Гогниева.
Никто же не знает, насколько эта информация является действительной. Пока ничего не могу сказать. В тренерском цехе некорректно говорить о возможном увольнении специалиста, который еще работает в клубе.
Если что-то произойдет, то только тогда я смогу рассматривать предложение», – сказал Юран.
- «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
- Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
- «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.
Источник: Sport24