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    «Химки» думают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана («Чемпионат»)

    «Химки» рассматривают вариант с увольнением Спартака Гогниева и возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера.

    «У Гогниева напряжeнные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +366

      Baggio1986 14 минут назад

      Послал бы нах уже Юран эти Химки...

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      Рейтинг: +20165

      derrik2000 > Baggio1986 8 минут назад

      Так ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ уже будет торжественная встреча: оркестр, проникновенные речи хозяев клуба, цветы, шОмпанское, артисты-шмартисты всякие... )))

      "У Гогниева напряжeнные отношения сразу с группой игроков."

      Пральна!
      Не хрен штрейкбрехерам в Химках делать!

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      Рейтинг: +26026

      JTherry 18 минут назад

      четвертое пришествие Юрана в Химки...) цирк уехал, а клоуны остались...

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      Рейтинг: +2394

      fakeid 27 минут назад

      отношения напряглись после того, как их заставили водить хороводы в штрафной?)

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      Рейтинг: +20165

      derrik2000 > fakeid 12 минут назад

      Гогниев уже не знает, что делать.
      Да, собственно, и не знал, когда пришёл в команду.
      Лозунг "Хто угодно, тока не Юран" с треском задвигают обратно???
      )))

      0
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      Рейтинг: +830

      Rabinovi_ch 29 минут назад

      ЦИРК

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