«Химки» думают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана («Чемпионат»)

Послал бы нах уже Юран эти Химки...
«Химки» рассматривают вариант с увольнением Спартака Гогниева и возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера.
«У Гогниева напряжeнные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
- Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
- «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.