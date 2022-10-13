«Химки» думают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана («Чемпионат»)

«Химки» рассматривают вариант с увольнением Спартака Гогниева и возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера.

«У Гогниева напряжeнные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», – сообщил источник «Чемпионата».