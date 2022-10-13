Хави прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Итоговый счет – 3:3.

«Барса» спасла ничью благодаря голу Роберта Левандовского на 90+2 минуте.

Каталонцы рискуют 2-й сезон подряд не выйти из группы ЛЧ.

«Если перед переполненными трибунами вместо победы играешь вничью, значит, для меня это неудача. Это моя ошибка ничуть не в меньшей степени, чем ошибка команды.

Как болельщик, коим я тоже являюсь, я зол и огорчен. В прошлом году, когда я возглавил команду, нам нечего было противопоставить в гостях «Баварии». На сей раз это уже не так.

Мы сами допустили ошибки. Пришло время самокритики, но при этом в нынешнем розыгрыше дела у нас складываются лучше, чем в прошлом сезоне.

По правде говоря, считаю, что первый тайм получился блестящим. Мы способны продолжать борьбу – это очевидно.

В двух последних играх были фрагменты, которыми я был удовлетворен, но затем мы допускали ошибки из-за потери концентрации внимания.

Мы допустили ошибки, подобные которым нельзя позволять себе в этом турнире. Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки.

В этом розыгрыше мы не проявили себя с лучшей стороны, но у нас еще есть чемпионат, Кубок, Суперкубок на внутренней арене – сезон-то длинный.

Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы – команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков.

Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи», – сказал Хави.