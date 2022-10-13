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    Уткин: «В центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками»

    Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

    • Итоговый счет – 3:3.
    • «Барса» спасла ничью благодаря голу Роберта Левандовского на 90+2 минуте.
    • Каталонцы рискуют 2-й сезон подряд не выйти из группы ЛЧ.

    «Ух, концовка же в Барселоне! Впервые в жизни проникся «Интером». Но и Хави проникся тоже. Ему действительно необходим Левандовски.

    Становление игры и команды происходит, но произойти быстро не может. Ну, в центре поля играет дед Бускетс с внуками.

    Пока так – бомбардир не вопрос стиля. Это вопрос воспитания. Воспитания и стиля, и юнцов, и публики ради сохранения амбиций. Статуса.

    Это вообще интересно, такая эволюция барселонской школы, которая в расцвете на практике отвергла и даже разосралась со Златаном [Ибрагимовичем].

    Но сейчас у богатого Пепа [Гвардиолы] суперХоланд. А у закредитованного Хави Левандовски, цветущий последним осенним цветом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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