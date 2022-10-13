Уткин: «В центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

Итоговый счет – 3:3.

«Барса» спасла ничью благодаря голу Роберта Левандовского на 90+2 минуте.

Каталонцы рискуют 2-й сезон подряд не выйти из группы ЛЧ.

«Ух, концовка же в Барселоне! Впервые в жизни проникся «Интером». Но и Хави проникся тоже. Ему действительно необходим Левандовски.

Становление игры и команды происходит, но произойти быстро не может. Ну, в центре поля играет дед Бускетс с внуками.

Пока так – бомбардир не вопрос стиля. Это вопрос воспитания. Воспитания и стиля, и юнцов, и публики ради сохранения амбиций. Статуса.

Это вообще интересно, такая эволюция барселонской школы, которая в расцвете на практике отвергла и даже разосралась со Златаном [Ибрагимовичем].

Но сейчас у богатого Пепа [Гвардиолы] суперХоланд. А у закредитованного Хави Левандовски, цветущий последним осенним цветом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.