Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «В центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками»

Уткин: «В центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками»

13 октября 2022, 09:25

Журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

  • Итоговый счет – 3:3.
  • «Барса» спасла ничью благодаря голу Роберта Левандовского на 90+2 минуте.
  • Каталонцы рискуют 2-й сезон подряд не выйти из группы ЛЧ.

«Ух, концовка же в Барселоне! Впервые в жизни проникся «Интером». Но и Хави проникся тоже. Ему действительно необходим Левандовски.

Становление игры и команды происходит, но произойти быстро не может. Ну, в центре поля играет дед Бускетс с внуками.

Пока так – бомбардир не вопрос стиля. Это вопрос воспитания. Воспитания и стиля, и юнцов, и публики ради сохранения амбиций. Статуса.

Это вообще интересно, такая эволюция барселонской школы, которая в расцвете на практике отвергла и даже разосралась со Златаном [Ибрагимовичем].

Но сейчас у богатого Пепа [Гвардиолы] суперХоланд. А у закредитованного Хави Левандовски, цветущий последним осенним цветом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Хави прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» 2
Лига чемпионов. «Барселона» вырвала ничью у «Интера» (3:3) благодаря дублю Левандовского и сохранила шансы на плей-офф 8
Стали известны составы «Барселоны» и «Интера». «Бомбардир» проведет текстовый онлайн 1
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Барселона Интер Уткин Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
6
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Все новости
Все новости
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
Вчера, 10:19
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+