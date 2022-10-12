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    Стали известны составы «Барселоны» и «Интера». «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    «Барселона» и «Интер» назвали стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо, Гави, Бускетс, Педри, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

    «Интер»: Онана, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Камп Ноу», который начнется в 22:00 по Москве.
    • На прошлой неделе «Интер» победил 1:0.
    • «Барселона» идет в группе вне зоны выхода в плей-офф.

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    Источник: Бомбардир.ру

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