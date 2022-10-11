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Кавазашвили охарактеризовал Дзюбу двумя словами

11 октября 2022, 21:02
3

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал нападающего «Демирспора» Артема Дзюбу «упавшей звездой».

«Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-то взял.

В «Сочи» он смог бы попробовать вернуться к прежним кондициям, но надо будет пахать, а не балду пинать.

Артем думает, что он – главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», – сказал Кавазашвили.

  • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1665511750
В Спартаке приютим. Нам как раз пёс нужен в конуру.
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ScarlettOgusania
1665523341
Упавший Дедпул)
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zigbert
1665560716
Куда он сейчас пойдет? Контракт надо отрабатывать, пусть даже сидя на лавке.
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