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    Кавазашвили охарактеризовал Дзюбу двумя словами

    Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал нападающего «Демирспора» Артема Дзюбу «упавшей звездой».

    «Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-то взял.

    В «Сочи» он смог бы попробовать вернуться к прежним кондициям, но надо будет пахать, а не балду пинать.

    Артем думает, что он – главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», – сказал Кавазашвили.

    • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10435

      R_a_i_n 2 часа назад

      В Спартаке приютим. Нам как раз пёс нужен в конуру.

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