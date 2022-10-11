Кавазашвили охарактеризовал Дзюбу двумя словами

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал нападающего «Демирспора» Артема Дзюбу «упавшей звездой».

«Если Дзюба не сыграет в следующих двух матчах, можно будет говорить, что он провалился в Турции. Надо возвращаться в РПЛ и умолять, чтобы кто-то взял.

В «Сочи» он смог бы попробовать вернуться к прежним кондициям, но надо будет пахать, а не балду пинать.

Артем думает, что он – главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», – сказал Кавазашвили.