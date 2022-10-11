В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе «Локомотива» к Осинькину

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию, что главный тренер самарской команды Игорь Осинькин может возглавить «Локомотив».
«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всe – слухи.
У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли – только о предстоящей домашней игре», – сказал Андреев.
- «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
- Ранее клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Сообщалось о еще четырех кандидатах на пост тренера столичной команды – это Михаил Галактионов, Андрей Талалаев, Юрий Семин и Сергей Юран.
Источник: Metaratings