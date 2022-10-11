Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе «Локомотива» к Осинькину

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию, что главный тренер самарской команды Игорь Осинькин может возглавить «Локомотив».

    «Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всe – слухи.

    У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли – только о предстоящей домашней игре», – сказал Андреев.

    • «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Ранее клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Сообщалось о еще четырех кандидатах на пост тренера столичной команды – это Михаил Галактионов, Андрей Талалаев, Юрий Семин и Сергей Юран.

    Новости по теме
    «Локомотив» может пригласить тренера «Крыльев» Осинькина 15
    «Крылья» в 2019 году расторгли контракт с Чочиевым из-за публичной поддержки Кокорина: «Разве он педофил, маньяк или террорист?!»
    Бейл: «Мне все нравится в России. Ощущаю себя в безопасности» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +535

      semm 1 час назад

      КС совсем всех переплюнули: начали барыжить Главными тренерами! Скоро уже каждый год будут продавать всех! Смотрите "денежные мешки" как надо растить кадры - Самара - город футбола!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11737

      Алексей З > semm 51 минуту назад

      Милок , ничего не попутал ?
      Самара не при делах, Чертаново- город Футбола.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11