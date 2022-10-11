«Пари НН» не отпустит Галактионова в «Локомотив»

Заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».
– Насколько правдива новость о том, что Галактионов – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»?
– Не обладаю информацией.
– Обращались ли в клуб, чтобы вы отпустили его?
– Такой же ответ.
– Готовы его отпустить?
– Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт и под которого ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать.
Источник: Sport24