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    «Пари НН» не отпустит Галактионова в «Локомотив»

    Заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».

    – Насколько правдива новость о том, что Галактионов – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»?

    – Не обладаю информацией.

    – Обращались ли в клуб, чтобы вы отпустили его?

    – Такой же ответ.

    – Готовы его отпустить?

    – Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт и под которого ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать.

    • «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Ранее клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Контракт Галактионова с «Пари НН» действует до лета 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      SLADE2019 56 минут назад

      Такое условие в контракте наверняка есть. А ребят перевезет в Локомотив.

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      Рейтинг: +20152

      derrik2000 > SLADE2019 37 минут назад

      Если Локо будет на поле с игроками "от Галактионова" такой же, какой сейчас НН, то определение "крепкий середнячок" к нему надёжно закрепится.
      Думаю, что амбиции руководства РЖД куда выше.
      Игрочишки-то в Локо есть. Не все упыри-шабашники. Больше половины нормальных, которые при немчуре и прядкинском пасынке просто не понимали, что от них хотят, а поняв, просто "забили" и "показывали "активные действия на поле" и то да-а-алеко не всегда. Посмотрим, что и как: официального объявления о назначении ГТ ещё не было. А вдруг Шпалыча поставят? ))

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