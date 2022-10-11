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    «Локомотив» собирался назначить Галактионова в понедельник, но стороны еще не договорились

    «Локомотив» проявляет предметный интерес к главному тренеру «Пари НН» и молодежной сборной России Михаилу Галактионову.

    «После матча «Торпедо»«Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива».

    О назначении тренера «Локо» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», – сообщил источник «Чемпионата».

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» ищет российского специалиста, однако кандидатуры Андрея Талалаева, Юрия Семина и Сергея Юрана не рассматриваются.

    Приоритетным вариантом считается приглашение Галактионова, однако тот сомневается из-за «моральных обязательств перед Нижним Новгородом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11980

      BRO_football 1 час назад

      Почему Галактионов? Разве он хорошо себя показал в Пари НН?

      0
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      Рейтинг: +20152

      derrik2000 > BRO_football 1 час назад

      Ну, при Кержакове НН играл в атлетичный "бей-беги", без каких либо устремлений.
      Сейчас, при Галактионове, НН старается играть в умный атакующий футбол, не забывая при этом и о хорошей физподготовке.
      Гибкость тактическая у команды появилась.
      Только отсутствие сколь либо приличных даже по меркам РПЛ футболистов не позволяет НН быть выше в таблице.

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      Рейтинг: +85

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > BRO_football 1 час назад

      Еще берется молодежная сборная России

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      Рейтинг: +85

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > derrik2000 1 час назад

      Кержаков плохой тренер я не пойму?

      0
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      Рейтинг: +20152

      derrik2000 > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 44 минуты назад

      Так у него и тренерского опыта, даже во вторых командах, не было.
      Какой же он тренер?
      Клич бросить "Не отдадим сопернику ни пяди земли" и под это настроить игроков, как показал его тренерский опыт, он может.
      И успешно может, судя по тому, что НН с никакущим составом всё таки осталось на этот сезон в РПЛ.
      А дальше? Дальше-то что??? ВЫ хоть раз ИГРУ от НН видели? Я лично нет. Упорство, волевой настрой запредельный в каждом матче -да. А ИГРЫ не наблюдал. Так и бороться на грани "вылетим - не вылетим"??? Думаю, что у руководства области планы закрепить команду хотя бы в "крепких середнячках" Это, к сожалению, ПОКА во всяком случае, Кержакову не по зубам.

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      Рейтинг: +85

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > derrik2000 41 минуту назад

      Локомотив ьоп клуб какая середина даблицы

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      Рейтинг: +85

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > derrik2000 40 минут назад

      Зидан как тренер не какой отличный мотиватор добился же резултатов правда судьи тоже помогали

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