«Локомотив» собирался назначить Галактионова в понедельник, но стороны еще не договорились

«Локомотив» проявляет предметный интерес к главному тренеру «Пари НН» и молодежной сборной России Михаилу Галактионову.

«После матча «Торпедо» – «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива».

О назначении тренера «Локо» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», – сообщил источник «Чемпионата».

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» ищет российского специалиста, однако кандидатуры Андрея Талалаева, Юрия Семина и Сергея Юрана не рассматриваются.

Приоритетным вариантом считается приглашение Галактионова, однако тот сомневается из-за «моральных обязательств перед Нижним Новгородом».