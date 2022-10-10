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    Кафанов прокомментировал ошибку Сафонова в матче «Ростов» – «Краснодар»

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов дал оценку игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    • В воскресенье «Ростов» победил «Краснодар» (3:2) в 12-м туре РПЛ.
    • Ростовчане забили 3-й гол благодаря ошибке Сафонова.
    • Он пропустил мяч в ближний угол.

    «После каждой игры мы успеваем перекинуться парой слов, но в этот раз не получилось. Матвею я обязательно позвоню и скажу, что он большой молодец.

    Было видно, что Матвей сильно расстроился и переживал из‑за поражения. Оно, действительно, болезненное: ведешь со счетом 2:0, а потом проигрываешь.

    Что касается игры самого Матвея, он показал уровень голкипера сборной России. Если бы не Матвей, как минимум еще три мяча в воротах «Краснодара» побывало бы. Он показал очень высокий уровень.

    В эпизоде с третьим голом он мог и лучше сыграть, но когда идет такая большая нагрузка, наверное, очень сложно играть совсем без ошибок. Тем более, он много раз исправлял ошибки своих защитников.

    Мне еще не удалось ознакомиться со статистикой встречи, но там было очень много ударов в створ ворот. Матвей спасал после удара Романа Тугарева, после удара Даниила Уткина со штрафного – он справился со всем этим.

    Матвей же прекрасно страховал защитников, начинал атаки, а сколько он точных передач сделал? Не надо забывать, что атаку при втором голе начал именно Сафонов.

    Он – номер один. С самого начала сезона и до сегодняшнего дня он эту планку в матчах чемпионата России не опускает», – сказал Кафанов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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