Орлов – о Смолове: «Ну зачем его позвали в «Динамо»?!»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Йоканович делает ставку впереди на Смолова. Да, он забил Акинфееву в дерби. Но в целом какую пользу он еще принес команде? Ну не идет у него игра. Не хочу обижать Федора, но, повторюсь, его манера игры устарела.

Ну зачем его позвали в «Динамо»?! Там же сыгрывалась молодежь. Такая тройка! Тюкавин, Грулев. Под ними Захарян. Теперь Тюкавин сидит в запасе, а Смолов почти не открывается, мало себя предлагает. Ну не мобильный он и не быстрый. Нет у него впечатляющего рывка.

Не знаю, почему Йоканович не верит в Тюкавина. Тот вышел на 10 минут, у него был один супермомент. А если его выпустят с первых минут? Возможно, появится пять шансов отличиться. Данные-то видны. Тренер должен давать молодому исполнителю право на ошибку.