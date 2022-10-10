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    Орлов – о Смолове: «Ну зачем его позвали в «Динамо»?!»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего Федора Смолова в «Динамо».

    «Йоканович делает ставку впереди на Смолова. Да, он забил Акинфееву в дерби. Но в целом какую пользу он еще принес команде? Ну не идет у него игра. Не хочу обижать Федора, но, повторюсь, его манера игры устарела.

    Ну зачем его позвали в «Динамо»?! Там же сыгрывалась молодежь. Такая тройка! Тюкавин, Грулев. Под ними Захарян. Теперь Тюкавин сидит в запасе, а Смолов почти не открывается, мало себя предлагает. Ну не мобильный он и не быстрый. Нет у него впечатляющего рывка.

    Не знаю, почему Йоканович не верит в Тюкавина. Тот вышел на 10 минут, у него был один супермомент. А если его выпустят с первых минут? Возможно, появится пять шансов отличиться. Данные-то видны. Тренер должен давать молодому исполнителю право на ошибку.

    • В этом сезоне Смолов забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Федору зимой исполнится 33 года.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2024-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10418

      R_a_i_n 1 час назад

      9 голевых действий в 12 матчах.

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      Рейтинг: +10

      roosylat 1 час назад

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      Рейтинг: +303

      Эном айс 1 час назад

      Синяя рука своим появлением испортил молодое племя индейцев.
      Или поведением? Это была грандиозная ошибка в отлаженный растущий организм вводить инородное разукрашенное тело. Хоть и из бывших.(Да и какой бывший...ходячая прости господи..)
      Ну,правда без поляка тоже совсем другая игра..(

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      Рейтинг: +5068

      neim 1 час назад

      Смолов как всегда тянет одеяло на себя во вред командной игре. Это было видно с первых матчей его появления в Динамо еще зимой.
      Со словами Орлова полностью солидарен. Забитые Смоловым голы, вполне себе забивала бы молодежь, поскольку сыграна была и играла в определенный Шварцем быстрый, острый, атакующий футбол.
      Во что играет команда Йокановича совсем не понятно. Хотя конечно оборона вся новая, да и в центре поля проблемы, но тренерской мысли не видать вообще.

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      Рейтинг: +83

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Смолов очень даже хорошь

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      Рейтинг: +11726

      Алексей З 2 часа назад

      Смолова ещё Шварц позвал. Безбашенной молодёжи нужен дядька.
      Самое интересное , что Орлов не замечает , что Смолов играет на своём уровне и вот вся звёздная молодежь деградировала.
      Тюка уже у Шварца присел на лавку, так что всё продолжается.
      Наверно надо чаще выпускать , тогда и тренера надо было соответствующего подбирать.

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