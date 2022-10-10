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Орлов – о Смолове: «Ну зачем его позвали в «Динамо»?!»

10 октября 2022, 14:50
4

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Йоканович делает ставку впереди на Смолова. Да, он забил Акинфееву в дерби. Но в целом какую пользу он еще принес команде? Ну не идет у него игра. Не хочу обижать Федора, но, повторюсь, его манера игры устарела.

Ну зачем его позвали в «Динамо»?! Там же сыгрывалась молодежь. Такая тройка! Тюкавин, Грулев. Под ними Захарян. Теперь Тюкавин сидит в запасе, а Смолов почти не открывается, мало себя предлагает. Ну не мобильный он и не быстрый. Нет у него впечатляющего рывка.

Не знаю, почему Йоканович не верит в Тюкавина. Тот вышел на 10 минут, у него был один супермомент. А если его выпустят с первых минут? Возможно, появится пять шансов отличиться. Данные-то видны. Тренер должен давать молодому исполнителю право на ошибку.

  • В этом сезоне Смолов забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
  • Федору зимой исполнится 33 года.
  • Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2024-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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neim
1665404261
Смолов как всегда тянет одеяло на себя во вред командной игре. Это было видно с первых матчей его появления в Динамо еще зимой. Со словами Орлова полностью солидарен. Забитые Смоловым голы, вполне себе забивала бы молодежь, поскольку сыграна была и играла в определенный Шварцем быстрый, острый, атакующий футбол. Во что играет команда Йокановича совсем не понятно. Хотя конечно оборона вся новая, да и в центре поля проблемы, но тренерской мысли не видать вообще.
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Эном айс
1665405374
Синяя рука своим появлением испортил молодое племя индейцев. Или поведением? Это была грандиозная ошибка в отлаженный растущий организм вводить инородное разукрашенное тело. Хоть и из бывших.(Да и какой бывший...ходячая прости господи..) Ну,правда без поляка тоже совсем другая игра..(
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R_a_i_n
1665406350
9 голевых действий в 12 матчах.
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FanatSerj
1665418207
Вот это проблему с пальца Гена высосал, причем тут вообще Смолов или Тюкавин в виде напа и тому и тому будет куча времени за сезон и кубок и каждый ещё успеет и набрать форму и потерять. То что у Динамо вся линия обороны новая и не сыгранная ни на одном сборе, то что ни Моро и Шаманьского в центре нет и там пока никакой Норман (чем он там в Англии занимался? в Ростове был ТОПом), ещё так и на своём уровне неиграющий Лесовой уже больше года, вот это ПРОБЛЕМЫ Динамо. То что Йоканович явно не в футбол Шварца играет тоже стало очевидно, но тут уже пригласили дать ему хоть одни сборы с командой провести, потом уже пытаться разглядеть что он там вообще пытается соорудить, а то сейчас ничего не понятно.
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