Фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана с требованием уволить Слуцкого

Болельщики «Рубина» создала петиция на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую Премьер-лигу по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье.

Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и Республике.

В связи с вышеизложенным, считаем единственно верным решением, отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Рубина», – говорится в петиции фанатов.

К моменту публикации новости петиция собрала уже 202 подписи.