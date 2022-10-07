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    Фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана с требованием уволить Слуцкого

    Болельщики «Рубина» создала петиция на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера Леонида Слуцкого и руководство клуба.

    «Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую Премьер-лигу по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье.

    Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и Республике.

    В связи с вышеизложенным, считаем единственно верным решением, отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Рубина», – говорится в петиции фанатов.

    К моменту публикации новости петиция собрала уже 202 подписи.

    • «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
    • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
    • «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.

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    Источник: Change.org

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +587

      Fialet 49 минут назад

      "Болельщики «Рубина» создала петиция" - обезьяна что ли текст набирает?
      Гнать бегемота и тех, кто его прикрывает.

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      Рейтинг: +1445

      Artemka444 51 минуту назад

      Не президент, а глава республики!!!
      202 подписи маловато так то!!!

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