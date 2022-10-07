Фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана с требованием уволить Слуцкого

Болельщики «Рубина» создала петиция на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера Леонида Слуцкого и руководство клуба.
«Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую Премьер-лигу по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье.
Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и Республике.
В связи с вышеизложенным, считаем единственно верным решением, отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Рубина», – говорится в петиции фанатов.
К моменту публикации новости петиция собрала уже 202 подписи.
- «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
- Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
- «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.