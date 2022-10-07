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    Промес оценил игру Соболева в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Александре Соболеве.

    – Промес и Соболев – сильнейший дуэт нападения в РПЛ?

    – Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами.

    Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень.

    • Промес – лучший бомбардир РПЛ (9 голов).
    • Соболев – лучший ассистент лиги (5 ассистов).

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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