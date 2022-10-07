Промес оценил игру Соболева в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Александре Соболеве.

– Промес и Соболев – сильнейший дуэт нападения в РПЛ?

– Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами.

Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень.