Промес оценил игру Соболева в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Александре Соболеве.
– Промес и Соболев – сильнейший дуэт нападения в РПЛ?
– Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами.
Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень.
- Промес – лучший бомбардир РПЛ (9 голов).
- Соболев – лучший ассистент лиги (5 ассистов).
Источник: ютуб-канал «Спартака»