«Можно рассчитывать на изменения к лучшему». Дюков – об отстранении сборной России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, есть ли шансы в обозримом будущем на допуск сборной России к участию в международных турнирах.

«ФИФА и УЕФА знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Их решение было принято, чтобы обеспечить безопасность и сохранить целостность соревнований.

В диалоге УЕФА и ФИФА могут изменить решение. Но сколько на это уйдет времени, ответить сейчас сложно. Судя по последним новостям, можно рассчитывать, что в ближайшее время будут изменения к лучшему.

Принято важное решение по боксу. Это позитивное, хорошее событие. Оно дает надежду и другим видам спорта», – сказал Дюков.