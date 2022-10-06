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    «Можно рассчитывать на изменения к лучшему». Дюков – об отстранении сборной России

    Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, есть ли шансы в обозримом будущем на допуск сборной России к участию в международных турнирах.

    «ФИФА и УЕФА знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Их решение было принято, чтобы обеспечить безопасность и сохранить целостность соревнований.

    В диалоге УЕФА и ФИФА могут изменить решение. Но сколько на это уйдет времени, ответить сейчас сложно. Судя по последним новостям, можно рассчитывать, что в ближайшее время будут изменения к лучшему.

    Принято важное решение по боксу. Это позитивное, хорошее событие. Оно дает надежду и другим видам спорта», – сказал Дюков.

    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24676

      bset 1 час назад

      Крымские клубы примите в лигу и сразу нас везде вернут))

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