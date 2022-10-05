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    В РФС рассказали, какие критерии будут учитываться при выборе места проведения Суперкубка

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о выборе места проведения Суперкубка России.

    — Нет ли конкретных критериев по матчу за Суперкубок?

    — Мы считаем, что важным фактором является обеспечить максимальную посещаемость.

    Мы долго и эмоционально обсуждали предыдущее решение по Суперкубку. Думаю, вы согласитесь, что все‑таки было принято правильное решение. В «Лужниках» провести этот было невозможно, а проведение матча в другом городе не обеспечило бы нам рекордные доходы.

    Тот матч был успешным с точки зрения достижения решения коммерчески задач. В апреле месяце, когда будет рассматриваться этот вопрос, принцип нейтральности, который стал важным летом, будет безусловно учтен.

    • Этим летом матч за Суперкубок прошел в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25770

      vladimir-7 5 минут назад

      Максимальная посещаемость матчей зависит от ликвидации Fan ID.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15755

      NewLife 9 минут назад

      Доходы, или все-таки продажность ?

      0
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