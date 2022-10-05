В РФС рассказали, какие критерии будут учитываться при выборе места проведения Суперкубка

Президент РФС Александр Дюков рассказал о выборе места проведения Суперкубка России.

— Нет ли конкретных критериев по матчу за Суперкубок?

— Мы считаем, что важным фактором является обеспечить максимальную посещаемость.

Мы долго и эмоционально обсуждали предыдущее решение по Суперкубку. Думаю, вы согласитесь, что все‑таки было принято правильное решение. В «Лужниках» провести этот было невозможно, а проведение матча в другом городе не обеспечило бы нам рекордные доходы.

Тот матч был успешным с точки зрения достижения решения коммерчески задач. В апреле месяце, когда будет рассматриваться этот вопрос, принцип нейтральности, который стал важным летом, будет безусловно учтен.